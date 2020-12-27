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Posted 27 декабря 2020,, 12:34

Published 27 декабря 2020,, 12:34

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Омский Фонд капремонта возглавил уральский бизнесмен

27 декабря 2020, 12:34
Руководитель омским Фондом капитального ремонта будет бизнесмен с Урала, сообщают «Коммерческие вести».

На место Марины Степановой в статусе исполняющего обязанности назначен предприниматель Рустем Протасов, сообщает издание со ссылкой на распоряжение.

Известно, что новый руководителем родился 20 сентября 1968 года в Каменске-Уральском Свердловской области. Окончил Челябинское высшее военное авиационное училище штурманов, прошел обучение по программе МВА и повышал квалификацию в Урало-Сибирском институте бизнеса в Екатеринбурге, а также учился в Санкт-Петербургском госуниверситете.

Протасов около 20 лет руководил предприятиями сферы строительства, теплоэнергетики и транспорта. Последнее место работы — директор «Шадринского машинстроительного завода» в Екатеринбурге. Эту должность бизнесмен занимал с 28 августа 2018 года по 15 октября 2020.

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