Омский Фонд капремонта возглавил уральский бизнесмен

Известно, что новый руководителем родился 20 сентября 1968 года в Каменске-Уральском Свердловской области. Окончил Челябинское высшее военное авиационное училище штурманов, прошел обучение по программе МВА и повышал квалификацию в Урало-Сибирском институте бизнеса в Екатеринбурге, а также учился в Санкт-Петербургском госуниверситете.