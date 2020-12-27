Омским кинотеатрам выделили федеральные субсидии

Posted 27 декабря 2020,, 12:06
Published 27 декабря 2020,, 12:06
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Федеральный Фонд определили получателей субсидий в рамках господдержки отрасли. Так, из резервного фонда выделено 4,2 миллиарда рублей, сообщается на сайте организации.
Из омские кинотеатров в список вошли: «Маяковский», «Кристалл», «Атмосфера», «Слава», «Первомайский», «Галактика» и «Атриум-кино». Всего же поддержат 54 кинопроизводителей и 647 кинотеатров по все России. Условия претендента на субсидии — выпуск в прокат не менее трех картин отечественного производства, отсутствие задолженностей по налогам на 1 декабря 2020 года.
Средства распределят пропорционально. Размер финансирования в каждом конкретном случае будет зависеть от доли кинотеатров в общем объеме сборов российских картин, имеющих статус национального фильма и вышедших в прокат в первом квартале текущего года.
Полученные деньги заведения смогут направить на свою уставную деятельность, оплачивать услуги и расходы, погашать задолженности.
Напомним, пандемия коронавируса отрицательно сказалась на отрасли. Омские кинотеатры понесли миллионные потери из-за нескольких месяцев простоя. После открытия изменился порядок работы с посетителями, например, «шахматная посадка». Это осложняет процесс выхода из кризиса.