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Posted 27 декабря 2020,, 12:06

Published 27 декабря 2020,, 12:06

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Омским кинотеатрам выделили федеральные субсидии

27 декабря 2020, 12:06
Омские кинотеатры получат субсидии Фонда кино. Размер финансирования еще обсуждается. Однако известно, между какими именно заведениями будут распределять средства. Информацию опубликовали на официальном сайте «Фонда кино».

Федеральный Фонд определили получателей субсидий в рамках господдержки отрасли. Так, из резервного фонда выделено 4,2 миллиарда рублей, сообщается на сайте организации.

Из омские кинотеатров в список вошли: «Маяковский», «Кристалл», «Атмосфера», «Слава», «Первомайский», «Галактика» и «Атриум-кино». Всего же поддержат 54 кинопроизводителей и 647 кинотеатров по все России. Условия претендента на субсидии — выпуск в прокат не менее трех картин отечественного производства, отсутствие задолженностей по налогам на 1 декабря 2020 года.

Средства распределят пропорционально. Размер финансирования в каждом конкретном случае будет зависеть от доли кинотеатров в общем объеме сборов российских картин, имеющих статус национального фильма и вышедших в прокат в первом квартале текущего года.

Полученные деньги заведения смогут направить на свою уставную деятельность, оплачивать услуги и расходы, погашать задолженности.

Напомним, пандемия коронавируса отрицательно сказалась на отрасли. Омские кинотеатры понесли миллионные потери из-за нескольких месяцев простоя. После открытия изменился порядок работы с посетителями, например, «шахматная посадка». Это осложняет процесс выхода из кризиса.

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