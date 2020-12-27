Омским кинотеатрам выделили федеральные субсидии

Из омские кинотеатров в список вошли: «Маяковский», «Кристалл», «Атмосфера», «Слава», «Первомайский», «Галактика» и «Атриум-кино». Всего же поддержат 54 кинопроизводителей и 647 кинотеатров по все России. Условия претендента на субсидии — выпуск в прокат не менее трех картин отечественного производства, отсутствие задолженностей по налогам на 1 декабря 2020 года.