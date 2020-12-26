За неделю до Нового года в Омске уничтожили 300 кг красной икры

Сначала собственник лососевой икры предоставил проверяющим документы, однако во время их проверки оказалось, что бумаги были оформлены на другую партию икры. Это означает, что документы фактически были ложными и не отражали подлинных данных о происхождении икры. Кроме этого на части продукции не было маркировки о сроках годности.