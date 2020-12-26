В омском суде объяснили, как поступать с оформленными мошенниками кредитами

В суде омичка добивалась, чтобы банк закрыл ее кредит и исключил из кредитной истории информацию о нем, так как она его не оформляла и деньгами не пользовалась. Женщину обманули мошенники, представившись службой безопасности банка и заявив, что на нее пытаются оформить кредит.
Во время суда выяснилось, что женщина назвала все коды из смс-сообщений и передала данные карты неизвестным, которые назвали себя банковскими работниками. Кроме этого она сама сняла деньги в банкомате и перечислила их на несколько счетов, которые были якобы безопасными.
Все эти обстоятельства суд обратил в пользу банка и посчитал, что омичка по собственной неосторожности передала данные третьим лицам, и потому сама должна нести финансовую ответственность перед банком. В удовлетворении иска отказано, так как омичка неверно выбрала способ защиты своего нарушенного права. Если кредит действительно оформили мошенники, то их поиском должна заниматься полиция, и только после этого их обяжут возместить ущерб.