В омском суде объяснили, как поступать с оформленными мошенниками кредитами

Все эти обстоятельства суд обратил в пользу банка и посчитал, что омичка по собственной неосторожности передала данные третьим лицам, и потому сама должна нести финансовую ответственность перед банком. В удовлетворении иска отказано, так как омичка неверно выбрала способ защиты своего нарушенного права. Если кредит действительно оформили мошенники, то их поиском должна заниматься полиция, и только после этого их обяжут возместить ущерб.