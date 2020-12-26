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В омском суде объяснили, как поступать с оформленными мошенниками кредитами

В омском суде объяснили, как поступать с оформленными мошенниками кредитами

26 декабря 2020, 10:45
Фото: Медиахолдинг1Mi
Первомайский районный суд Омска обязал местную жительницу погасить кредит, который на нее оформили мошенники. Женщину обманули по стандартной схеме, рассказали в пресс-службе суда.

В суде омичка добивалась, чтобы банк закрыл ее кредит и исключил из кредитной истории информацию о нем, так как она его не оформляла и деньгами не пользовалась. Женщину обманули мошенники, представившись службой безопасности банка и заявив, что на нее пытаются оформить кредит.

Во время суда выяснилось, что женщина назвала все коды из смс-сообщений и передала данные карты неизвестным, которые назвали себя банковскими работниками. Кроме этого она сама сняла деньги в банкомате и перечислила их на несколько счетов, которые были якобы безопасными.

Все эти обстоятельства суд обратил в пользу банка и посчитал, что омичка по собственной неосторожности передала данные третьим лицам, и потому сама должна нести финансовую ответственность перед банком. В удовлетворении иска отказано, так как омичка неверно выбрала способ защиты своего нарушенного права. Если кредит действительно оформили мошенники, то их поиском должна заниматься полиция, и только после этого их обяжут возместить ущерб.

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