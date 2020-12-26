В Омске похититель елок сам прибежал в полицию

Неудачливый вор бросил дерево на землю, когда увидел полицейских, но было уже поздно. Мужчину задержали и отвели в отдел полиции. Там выяснилось, что 31-летний местный житель украл елку с базара на улице Ишимской, но не смог остаться незамеченным. За ним погнался охранник, но, к неудаче вора, погоня происходила рядом с отделом полиции.