В Омске похититель елок сам прибежал в полицию

Инцидент случился накануне вечером в Ленинском округе города, недалеко от отдела полиции № 5. Несколько полицейских стали свидетелями необычной погони: за неизвестным мужчиной с елкой в руках бежал парень и просил задержать гражданина.
Неудачливый вор бросил дерево на землю, когда увидел полицейских, но было уже поздно. Мужчину задержали и отвели в отдел полиции. Там выяснилось, что 31-летний местный житель украл елку с базара на улице Ишимской, но не смог остаться незамеченным. За ним погнался охранник, но, к неудаче вора, погоня происходила рядом с отделом полиции.
На похитителя елки составили протокол за мелкое хищение. Ему грозит до 15 суток ареста или 50 часов общественных работ, либо ему придется выплатить штраф в пятикратном размере стоимости елки, сообщили в полиции.