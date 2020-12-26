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В Омске похититель елок сам прибежал в полицию

В Омске похититель елок сам прибежал в полицию

26 декабря 2020, 10:15
Фото: мэрия Омска
В Омске мужчина украл елку, но выбрал не ту дорогу, чтобы убежать от охранника елочного базара. Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области, неудачливый вор прибежал прямо к отделу полиции.

Инцидент случился накануне вечером в Ленинском округе города, недалеко от отдела полиции № 5. Несколько полицейских стали свидетелями необычной погони: за неизвестным мужчиной с елкой в руках бежал парень и просил задержать гражданина.

Неудачливый вор бросил дерево на землю, когда увидел полицейских, но было уже поздно. Мужчину задержали и отвели в отдел полиции. Там выяснилось, что 31-летний местный житель украл елку с базара на улице Ишимской, но не смог остаться незамеченным. За ним погнался охранник, но, к неудаче вора, погоня происходила рядом с отделом полиции.

На похитителя елки составили протокол за мелкое хищение. Ему грозит до 15 суток ареста или 50 часов общественных работ, либо ему придется выплатить штраф в пятикратном размере стоимости елки, сообщили в полиции.

#Новости#Новогодняя елка#Елочный базар#Кража#Происшествия#Омск сегодня
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