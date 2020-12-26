Омский бизнесмен Михаил Сутягинский занял сам себе полтора миллиарда рублей

Напомним, что изготовление векселей фактически является одним из многих способов взять деньги в долг у инвесторов. Номинальная стоимость векселей – это те средства, которые «Омский каучук» вернет покупателям векселей, когда те обратятся в компанию из их обналичиванием. Сами же вексели обойдутся покупателям дешевле. Разница между фактической их стоимостью (средства потраченные на их покупку) и номинальной (сумма обналиченных средств) и будет прибылью покупателей.