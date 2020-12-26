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Омский бизнесмен Михаил Сутягинский занял сам себе полтора миллиарда рублей

Омский бизнесмен Михаил Сутягинский занял сам себе полтора миллиарда рублей

26 декабря 2020, 18:15
Фото: «Город55»
Предприятия Михаила Сутягинского вновь решили занять денег. В этот раз одна из компаний бизнесмена вновь хочет получит взаймы более 1.6 млрд рублей.

Как стало известно Городу55, АО «Омский каучук» вышел на рынок ценных бумаг. Компания в ближайшее время изготовит 35 векселей на общим номиналом в 1.6 млрд рублей. Покупатель имеет право вернуть векселя компании и обналичить их, правда, только по истечении 96 месяцев (8 полных лет – прим. ред.) с даты их изготовления.

Напомним, что изготовление векселей фактически является одним из многих способов взять деньги в долг у инвесторов. Номинальная стоимость векселей – это те средства, которые «Омский каучук» вернет покупателям векселей, когда те обратятся в компанию из их обналичиванием. Сами же вексели обойдутся покупателям дешевле. Разница между фактической их стоимостью (средства потраченные на их покупку) и номинальной (сумма обналиченных средств) и будет прибылью покупателей.

Векселеполучателем выступило другое подконтрольное Сутягинскому юрлицо – АО «Группа компаний «Титан». Фактически, выпуск векселей в данном деле представляет собой законный и максимально быстрый способ перебросить деньги со счетов одной компании на счета другой.

Помимо этого АО «Омский каучук» выступило поручителем в другой финансовой операции ГК «Титан». В августе 2020 года группа компаний заняла у «Газпромбанка» 1.1 млрд рублей. В качестве поручителя «Омский каучук» предоставил банку в залог несколько объектов своей недвижимости – части земельных участков 55:36:030801:4089 и 55:36:030801:4592. Помимо этого в залог к банку попало несколько других имущественных объектов, стоимость которых превышает 10% балансовой стоимости предприятия.

Отметим, что все эти займы компания осуществляет в рамках третьего этапа реализации проекта «Создание производства изопропилового спирта».

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