Жителей Тарского района поили некачественной водой

Тарская межрайонная прокуратура провела проверку после обращения жителя села Чекрушево. Мужчина пожаловался на качество воды. Выяснилось, что администрация Чекрушанского сельского поселения проводила забор воды из скважин без документов, которые бы это разрешали.
«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Тарском районе» взял образцы воды из скважин в поселении и узнал, что они не соответствуют санитарным требованиям. Согласно требованиям законодательства, вопросами водоснабжения должна заниматься администрация Тарского района, но она этого не делала.
Межрайонная прокуратура обратилась в суд и потребовала решить проблему. Суд удовлетворил исковые требования. Прокуратура проконтролирует исполнение судебного решения.