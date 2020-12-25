Жителей Тарского района поили некачественной водой

«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Тарском районе» взял образцы воды из скважин в поселении и узнал, что они не соответствуют санитарным требованиям. Согласно требованиям законодательства, вопросами водоснабжения должна заниматься администрация Тарского района, но она этого не делала.