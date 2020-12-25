Юрий Тетянников ушел с поста секретаря омского отделения «Единой России»

Решение было принято на сегодняшнем заседании президиума партии. Юрий Тетянников ушел по собственному желанию.
«Работу в партии он сохраняет, просто сосредоточит все свое внимание на городе», — подчеркнула пресс-секретарь отделения Тамара Дубинец.
Исполняющим обязанности секретаря Омского Регионального отделения назначен заместитель секретаря Вадим Бережной. Решение об утверждении кандидатуры будет приниматься на региональной партийной конференции, которая состоится в феврале.
Напомним, Юрий Тетянников был назначен секретарем Омского Регионального отделения партии в декабре 2016 года. Ранее, с 2010 по 2016 годы он занимал аналогичную должность в отделении «ЕР» по Омскому району.