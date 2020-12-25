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Юрий Тетянников ушел с поста секретаря омского отделения «Единой России»

Юрий Тетянников ушел с поста секретаря омского отделения «Единой России»

25 декабря 2020, 15:41
Фото: «Город55»
Юрий Тетянников по собственному желанию покинул пост секретаря Омского Регионального отделения партии «Единая Россия». Информацию подтвердили Городу55 в пресс-службе отделения.

Решение было принято на сегодняшнем заседании президиума партии. Юрий Тетянников ушел по собственному желанию.

«Работу в партии он сохраняет, просто сосредоточит все свое внимание на городе», — подчеркнула пресс-секретарь отделения Тамара Дубинец.

Исполняющим обязанности секретаря Омского Регионального отделения назначен заместитель секретаря Вадим Бережной. Решение об утверждении кандидатуры будет приниматься на региональной партийной конференции, которая состоится в феврале.

Напомним, Юрий Тетянников был назначен секретарем Омского Регионального отделения партии в декабре 2016 года. Ранее, с 2010 по 2016 годы он занимал аналогичную должность в отделении «ЕР» по Омскому району.

#Новости#Юрий Тетянников#Общество
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