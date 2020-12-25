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Водитель омского автобуса выгнал из салона пенсионерку-инвалида

Водитель омского автобуса выгнал из салона пенсионерку-инвалида

25 декабря 2020, 08:14
Фото: Медиахолдинг1Mi
Водителю не понравилось, что ему пришлось ждать, пока пенсионерка зайдет в автобус, сообщается в паблике «Аварийный Омск».

Сегодня в паблике «Аварийный Омск» появилась жалоба на водителя автобуса «Вектор». Автор поста возмутился из-за действий мужчины, который работает на маршруте № 47Н.

По словам омича, вчера около 17:00 на остановке ГАТП5 он выгнал из салона пожилую женщину на инвалидном кресле. Автор поста объяснил, что пока бабушка поднималась по лестнице в салон, водитель кричал, что не будет ее ждать. Водителя возмутило, зачем она садится в обычный автобус, а не низкопольный.

«Когда бабушка взобралась, ее дедушка (сопровождающий — прим. ред.) пытался сложить кресло, чтобы войти. Водитель закрыл дверь и поехал, оставив женщину одну в салоне, а мужчину на остановке, - рассказал омич. — Остановился после криков возмущения и выгнал женщину на улицу! Зимой. Просто потому что он ждать не хочет!».

Отметим, что это уже не первая жалоба, которая поступает на водителей этого маршрута. Вчера омичи пожаловались в соцсетях на водителя маршрутки, который хамил пассажирам из-за того, что у одного из них не пробилась карта. Также маршрутчик оскорблял пассажиров, а на одной из остановок отказался выпускать их из салона.

#Новости#Пенсионерка#Соцсети#Автобус#Общество#Омск сегодня
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