Водитель омского автобуса выгнал из салона пенсионерку-инвалида

Отметим, что это уже не первая жалоба, которая поступает на водителей этого маршрута. Вчера омичи пожаловались в соцсетях на водителя маршрутки, который хамил пассажирам из-за того, что у одного из них не пробилась карта. Также маршрутчик оскорблял пассажиров, а на одной из остановок отказался выпускать их из салона.