В Омске объявили о поисках 14-летнего школьника

Сообщается, что парень сбежал из учреждения не в первый раз. Ранее он уже покидал интернат без разрешения, но в течение нескольких дней возвращался. На этот раз он не появлялся в учреждении больше трех дней.
Приметы 14-летнего омича: выглядит на 14-15 лет, худощавого телосложения, глаза зеленые, волосы светлые. В день ухода был одет в в серую шапку, темную куртку ниже пояса, черные штаны и коричневые кроссовки. Фотография парня опубликована на сайте омской полиции.
Любую информацию о местонахождении школьника омичей просят сообщить по телефонам 79-33-02 или 02.