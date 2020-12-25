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В Омске объявили о поисках 14-летнего школьника

В Омске объявили о поисках 14-летнего школьника

25 декабря 2020, 19:40
Фото: Медиахолдинг1Mi
В минувший вторник в полицию обратилась педагог воспитательного учреждения, откуда сбежал 14-летний подросток. Как сообщили в пресс-службе омской полиции, школьника ищут по всему городу.

Сообщается, что парень сбежал из учреждения не в первый раз. Ранее он уже покидал интернат без разрешения, но в течение нескольких дней возвращался. На этот раз он не появлялся в учреждении больше трех дней.

Приметы 14-летнего омича: выглядит на 14-15 лет, худощавого телосложения, глаза зеленые, волосы светлые. В день ухода был одет в в серую шапку, темную куртку ниже пояса, черные штаны и коричневые кроссовки. Фотография парня опубликована на сайте омской полиции.

Любую информацию о местонахождении школьника омичей просят сообщить по телефонам 79-33-02 или 02.

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