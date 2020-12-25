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В Минтруда объяснили, как омичи будут отдыхать 31 декабря

В Минтруда объяснили, как омичи будут отдыхать 31 декабря

25 декабря 2020, 17:15
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Минтруда Омской области объяснили, как поступать работодателям с выходным днем 31 декабря. Оказалось, что некоторым омичам придется отработать свободный последний день 2020 года.

Решение об объявлении 31 декабря нерабочим днем принимает работодатель, при этом он вправе сделать один из других выходных дней рабочим. Перенос рабочего дня должен быть согласован с работником и профсоюзом, сообщили в ведомстве.

«Дополнительный день отдыха 31 декабря 2020 года не предусматривает вычета из заработной платы работника. Вместе с тем работодатель может компенсировать выходной день переносом — привлечь сотрудника к работе в любой последующий выходной день. При переносе работы оплата будет производится в одинарном размере», — сообщили в региональном Минтруда и добавили, что при переносе выходного продолжительность еженедельного отдыха работников должна быть не менее 42 часов.

Ранее президент России Владимир Путин поддержал идею сделать 31 декабря 2020 года выходным днем, но решение об этом должны были принять главы регионов. Александр Бурков рекомендовал омским предприятиям сделать 31 декабря выходным, при этом для госслужащих и работников бюджетных предприятий этот день останется рабочим.

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