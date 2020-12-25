В Минтруда объяснили, как омичи будут отдыхать 31 декабря

«Дополнительный день отдыха 31 декабря 2020 года не предусматривает вычета из заработной платы работника. Вместе с тем работодатель может компенсировать выходной день переносом — привлечь сотрудника к работе в любой последующий выходной день. При переносе работы оплата будет производится в одинарном размере», — сообщили в региональном Минтруда и добавили, что при переносе выходного продолжительность еженедельного отдыха работников должна быть не менее 42 часов.