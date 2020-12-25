Три новости последней в 2020 году пятницы о горячих событиях Омска

Новость № 1. Политическая. Юрий Тетянников по собственному желанию покинул пост секретаря Омского Регионального отделения партии «Единая Россия». Его место займет Вадим Бережной.
Новость № 2. Автобусная. В Омске водитель высадил женщину-инвалида на мороз, потому что она якобы долго заходила в салон. В мэрии такую ситуацию назвали недопустимой, а следователи и прокуроры уже начали проверку. Перевозчик же в ответ на обвинения в грубости заявил, что водитель все сделал правильно.
Новость № 3. Аварийная. Ночью в Омске случилась авария на еще закрытой дороге-дублере на Левобережье: «ГАЗель» въехала в остановку. В мэрии прокомментировали ДТП и езду по новой дороге, а в ГИБДД озвучили наказание, которое грозит желающим проехать по закрытой магистрали. Впрочем, водители не боятся штрафов и продолжают спокойно проезжать, несмотря на запреты властей.