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Три новости последней в 2020 году пятницы о горячих событиях Омска

Три новости последней в 2020 году пятницы о горячих событиях Омска

25 декабря 2020, 22:00
Фото: Медиахолдинг1Mi
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Новость № 1. Политическая. Юрий Тетянников по собственному желанию покинул пост секретаря Омского Регионального отделения партии «Единая Россия». Его место займет Вадим Бережной.

Юрий Тетянников ушел с поста секретаря омского отделения «Единой России»
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Новость № 2. Автобусная. В Омске водитель высадил женщину-инвалида на мороз, потому что она якобы долго заходила в салон. В мэрии такую ситуацию назвали недопустимой, а следователи и прокуроры уже начали проверку. Перевозчик же в ответ на обвинения в грубости заявил, что водитель все сделал правильно.

Новость № 3. Аварийная. Ночью в Омске случилась авария на еще закрытой дороге-дублере на Левобережье: «ГАЗель» въехала в остановку. В мэрии прокомментировали ДТП и езду по новой дороге, а в ГИБДД озвучили наказание, которое грозит желающим проехать по закрытой магистрали. Впрочем, водители не боятся штрафов и продолжают спокойно проезжать, несмотря на запреты властей.

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