Три новости последней в 2020 году пятницы о горячих событиях Омска

Новость № 2. Автобусная. В Омске водитель высадил женщину-инвалида на мороз, потому что она якобы долго заходила в салон. В мэрии такую ситуацию назвали недопустимой, а следователи и прокуроры уже начали проверку. Перевозчик же в ответ на обвинения в грубости заявил, что водитель все сделал правильно.