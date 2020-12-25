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Сенников прокомментировал уход Кикнадзе из «Локомотива»

Сенников прокомментировал уход Кикнадзе из «Локомотива»

25 декабря 2020, 21:41
Фото: fclm
Экс-игрок «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился мнением по поводу Василия Кикнадзе, недавно покинувшего пост генерального директора железнодорожников.

Отметим, что 58-летний специалист покинул московский клуб в среду, 23 декабря.

Вместе с ним покинул команду глава совета директоров Анатолий Мещеряков.

«С ним было легко общаться нам, ветеранам. Каждый мог подойти, задать вопрос, Кикнадзе был открыт для любых разговоров. Даже в сложной ситуации, когда болельщики стали очень жестко к нему настроены, он был спокоен. Обсуждал клуб, мог с нами поговорить. Спрашивал мнение опытных людей о том, как улучшить ситуацию, что сделать. Он шел на контакт со всеми», — цитирует Сенникова «Советский спорт», ссылаясь на «Известия».

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