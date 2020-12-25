Сенников прокомментировал уход Кикнадзе из «Локомотива»

«С ним было легко общаться нам, ветеранам. Каждый мог подойти, задать вопрос, Кикнадзе был открыт для любых разговоров. Даже в сложной ситуации, когда болельщики стали очень жестко к нему настроены, он был спокоен. Обсуждал клуб, мог с нами поговорить. Спрашивал мнение опытных людей о том, как улучшить ситуацию, что сделать. Он шел на контакт со всеми», — цитирует Сенникова «Советский спорт», ссылаясь на «Известия».