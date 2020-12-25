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Рогозин показал, как в Омске собирают «Ангару»

Рогозин показал, как в Омске собирают «Ангару»

25 декабря 2020, 19:28
Фото: твиттер-аккаунт Дмитрий Рогозина
Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в своем твиттер-аккаунте показал, как на омском ПО «Полет» собирают ракету «Ангара».

«Как рождается Ангара», — коротко подписал видео Рогозин.

На записи изображены технологи и механики предприятия, которые собирают детали ракеты воедино. Видео завершается визуализацией проекта сборки ракеты, которую на прошлой неделе успешно запустили с космодрома «Плесецк».

В минувшую субботу Дмитрий Рогозин посетил Омск, где поздравил сотрудников ПО «Полет» с успешной работой. Гендиректор «Роскосмоса» анонсировал, что с 2023 года омское предприятие перейдет на полный серийный цикл производства ракеты «Ангара».

#Новости#Ракета#Роскосмос#Технологии#Омск сегодня
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