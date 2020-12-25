Рогозин показал, как в Омске собирают «Ангару»

«Как рождается Ангара», — коротко подписал видео Рогозин.
На записи изображены технологи и механики предприятия, которые собирают детали ракеты воедино. Видео завершается визуализацией проекта сборки ракеты, которую на прошлой неделе успешно запустили с космодрома «Плесецк».
В минувшую субботу Дмитрий Рогозин посетил Омск, где поздравил сотрудников ПО «Полет» с успешной работой. Гендиректор «Роскосмоса» анонсировал, что с 2023 года омское предприятие перейдет на полный серийный цикл производства ракеты «Ангара».