Перед новым годом омичи развернули стихийную торговлю елками

Как напомнили омичам, по договорам с окружной администрацией торгуют на следующих точках: ул. Серова, 13; ул. Д. Бедного, 69; ул. Жуковского, 31/3; ул. Крыловская, 23; пр. Сибирский, 7; ул. 6-я Станционная, 2/3; ул. 6-я Станционная, 31.
Также новогодние деревья продают возле ТК «АТ-Маркет», ТК «Брег», ТК «МИР». «На всех этих елочных базарах продукция имеет соответствующие документы, подтверждающие ее происхождение, а значит, она безопасна в части фитосанитарного состояния», - отметили в мэрии.
В ходе рейда на семерых предпринимателей составили протоколы об административном правонарушении. Как напомнили в городской администрации, штраф за несанкционированную торговлю для граждан – 1-5 тысяч рублей, для должностных лиц – 5-10 тысяч рублей, для юрлиц – 15-30 тысяч рублей.
Отмечается, что в ходе «елочного» рейда также выявили два случая торговли мясом без необходимых документов. На нарушителей также составлены протоколы.