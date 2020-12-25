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Перед новым годом омичи развернули стихийную торговлю елками

Перед новым годом омичи развернули стихийную торговлю елками

25 декабря 2020, 16:32
Фото: мэрия Омска
Представители администрации Ленинского округа проверили десять точек торговли елками. О результатах проверки сообщили в омской мэрии.

Как напомнили омичам, по договорам с окружной администрацией торгуют на следующих точках: ул. Серова, 13; ул. Д. Бедного, 69; ул. Жуковского, 31/3; ул. Крыловская, 23; пр. Сибирский, 7; ул. 6-я Станционная, 2/3; ул. 6-я Станционная, 31.

Также новогодние деревья продают возле ТК «АТ-Маркет», ТК «Брег», ТК «МИР». «На всех этих елочных базарах продукция имеет соответствующие документы, подтверждающие ее происхождение, а значит, она безопасна в части фитосанитарного состояния», - отметили в мэрии.

В ходе рейда на семерых предпринимателей составили протоколы об административном правонарушении. Как напомнили в городской администрации, штраф за несанкционированную торговлю для граждан – 1-5 тысяч рублей, для должностных лиц – 5-10 тысяч рублей, для юрлиц – 15-30 тысяч рублей.

Отмечается, что в ходе «елочного» рейда также выявили два случая торговли мясом без необходимых документов. На нарушителей также составлены протоколы.

#Новости#Новый год#Новогодняя елка#Торговля#Общество
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