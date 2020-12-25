Перед новым годом омичи развернули стихийную торговлю елками

В ходе рейда на семерых предпринимателей составили протоколы об административном правонарушении. Как напомнили в городской администрации, штраф за несанкционированную торговлю для граждан – 1-5 тысяч рублей, для должностных лиц – 5-10 тысяч рублей, для юрлиц – 15-30 тысяч рублей.