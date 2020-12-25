Озвучена стоимость услуг на катке в Омской крепости

Бесплатный каток в Омской крепости будет работать на протяжении всех новогодних праздников с 12:00 до 20:00. Прокат коньков для детей обойдется в 100 рублей, для взрослых — в 150 рублей.
Оборудованы теплые раздевалки, где можно будет приобрести горячий напиток. Помимо катка, в Омской крепости подготовлены горки и новогодние арт-объекты: светящаяся елка с бантом, деревянные перголы с подсветкой и др. На видеоэкране будут транслировать новогодний контент, подготовлено и праздничное музыкальное сопровождение.
«Желающие смогут в праздничные дни посетить ремесленную ярмарку, музейные экспозиции и мастер-классы», — рассказал директор «Омской крепости» Григорий Никифоров.
Ярмарка в Омской крепости будет работать с 25 по 29 декабря, а затем с 2 по 8 января, время работы — с 12:00 до 17:00.