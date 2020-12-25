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Озвучена стоимость услуг на катке в Омской крепости

Озвучена стоимость услуг на катке в Омской крепости

25 декабря 2020, 14:09
Фото: Медиахолдинг1Mi
Посещение катка в историко-культурном комплексе Омская крепость будет бесплатным, предусмотрена услуга проката коньков. Подробности сообщили в пресс-службе мэрии.

Бесплатный каток в Омской крепости будет работать на протяжении всех новогодних праздников с 12:00 до 20:00. Прокат коньков для детей обойдется в 100 рублей, для взрослых — в 150 рублей.

Оборудованы теплые раздевалки, где можно будет приобрести горячий напиток. Помимо катка, в Омской крепости подготовлены горки и новогодние арт-объекты: светящаяся елка с бантом, деревянные перголы с подсветкой и др. На видеоэкране будут транслировать новогодний контент, подготовлено и праздничное музыкальное сопровождение.

«Желающие смогут в праздничные дни посетить ремесленную ярмарку, музейные экспозиции и мастер-классы», — рассказал директор «Омской крепости» Григорий Никифоров.

Ярмарка в Омской крепости будет работать с 25 по 29 декабря, а затем с 2 по 8 января, время работы — с 12:00 до 17:00.

#Новости#Каток#Новый год#Омская крепость#Общество
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