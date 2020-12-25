Озвучена стоимость услуг на катке в Омской крепости

Оборудованы теплые раздевалки, где можно будет приобрести горячий напиток. Помимо катка, в Омской крепости подготовлены горки и новогодние арт-объекты: светящаяся елка с бантом, деревянные перголы с подсветкой и др. На видеоэкране будут транслировать новогодний контент, подготовлено и праздничное музыкальное сопровождение.