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«Он прибыл на грани жизни и смерти». Бурков рассказал о спасении Навального в Омске

«Он прибыл на грани жизни и смерти». Бурков рассказал о спасении Навального в Омске

25 декабря 2020, 15:20
Фото: omskportal.ru
Губернатор Омской области Александр Бурков в интервью «Комсомольской правде» прокомментировал историю с Алексеем Навальным, которого якобы пытались отравить. Глава региона подчеркнул, что омские медики сделали все, чтобы спасти жизнь блогеру.

Александр Бурков сообщил, что медики сделали свою работу на высшем уровне, вовремя госпитализировали блогера и провели все необходимые реанимационные действия.

«Алексей Навальный, кто бы что ни говорил, прибыл в Омск на грани жизни и смерти. И наши врачи его спасли. Более того, они его уже выводили из комы и подготовили его к авиаперелету», — ответил губернатор на вопрос «Комсомольской правды» и добавил, что за проделанную работу омских врачей нужно только благодарить, а не обвинять в попытке убийства.

Напомним, 20 августа 2020 года Алексей Навальный почувствовал себя плохо в самолете во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, из аэропорта блогера срочно доставили в БСМП № 1. Навального ввели в искусственную кому, подключили к ИВЛ. Позже его госпитализировали в немецкую клинику. В омской больнице главной причиной ухудшения его самочувствия назвали нарушение углеводного обмена.

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