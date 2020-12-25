«Он прибыл на грани жизни и смерти». Бурков рассказал о спасении Навального в Омске

Александр Бурков сообщил, что медики сделали свою работу на высшем уровне, вовремя госпитализировали блогера и провели все необходимые реанимационные действия.
«Алексей Навальный, кто бы что ни говорил, прибыл в Омск на грани жизни и смерти. И наши врачи его спасли. Более того, они его уже выводили из комы и подготовили его к авиаперелету», — ответил губернатор на вопрос «Комсомольской правды» и добавил, что за проделанную работу омских врачей нужно только благодарить, а не обвинять в попытке убийства.
Напомним, 20 августа 2020 года Алексей Навальный почувствовал себя плохо в самолете во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, из аэропорта блогера срочно доставили в БСМП № 1. Навального ввели в искусственную кому, подключили к ИВЛ. Позже его госпитализировали в немецкую клинику. В омской больнице главной причиной ухудшения его самочувствия назвали нарушение углеводного обмена.