Омскую филармонию поймали на нарушении закона о конкуренции

Омское УФАС России нашло нарушения Федерального закона «О защите конкуренции» в деятельности «Омской филармонии». Учреждение культуры подозревают в недобросовестной конкуренции.
Выяснилось, что в ведомство обратился индивидуальный предприниматель, который владеет товарным знаком «Музыка в темноте». Омское УФАС выяснило, что «Омская филармония» допустила нарушения при организации и проведении концерта под названием «МУЗЫКА В ТЕМНОТЕ. EXPERIENCE», который прошел 3 ноября 2019 года.
Права предпринимателя на комбинированный товарный знак подтвердились свидетельством на него. Срок действия регистрации заканчивается 15 марта 2028 года. В результате из-за нарушений было возбуждено административное дело по статье 14.33 КоАП РФ.