Город55
ГлавноеВсе новости
Омскую филармонию поймали на нарушении закона о конкуренции

Омскую филармонию поймали на нарушении закона о конкуренции

25 декабря 2020, 07:37
Фото: Медиахолдинг1Mi
Учреждение культуры незаконно использовало товарный знак «Музыка в темноте», сообщает пресс-служба Омского УФАС России.

Омское УФАС России нашло нарушения Федерального закона «О защите конкуренции» в деятельности «Омской филармонии». Учреждение культуры подозревают в недобросовестной конкуренции.

Выяснилось, что в ведомство обратился индивидуальный предприниматель, который владеет товарным знаком «Музыка в темноте». Омское УФАС выяснило, что «Омская филармония» допустила нарушения при организации и проведении концерта под названием «МУЗЫКА В ТЕМНОТЕ. EXPERIENCE», который прошел 3 ноября 2019 года.

Права предпринимателя на комбинированный товарный знак подтвердились свидетельством на него. Срок действия регистрации заканчивается 15 марта 2028 года. В результате из-за нарушений было возбуждено административное дело по статье 14.33 КоАП РФ.

#Новости#Омская Филармония#УФАС#Экономика#Омск сегодня
Подпишитесь
Один из закрытых из-за санкций магазинов в Омске может вернуться
Договоры на аренду площадей в торговых центрах продлены до конца года либо до марта 2023 года.
Вчера, 21:59
Глава омского центра «Молдiр» после проверки запустил перерегистрацию на другое лицо
Вчера, 11:31
Назван вероятный виновник массированных выбросов ядовитого газа в Омске
13 июля, 16:58
Омский радиозавод им. Попова официально «переехал» в Москву
Вчера, 16:47
«Набирают не корзинами, а машинами»: карта грибных мест в Омской области в 2022 году
Вчера, 16:59
Флора, ярмарка и «Дискотека Авария». Куда пойти в Омске на День города
Праздничные мероприятия пройдут с 5 по 7 августа.
Вчера, 20:57