Омскую филармонию поймали на нарушении закона о конкуренции

Выяснилось, что в ведомство обратился индивидуальный предприниматель, который владеет товарным знаком «Музыка в темноте». Омское УФАС выяснило, что «Омская филармония» допустила нарушения при организации и проведении концерта под названием «МУЗЫКА В ТЕМНОТЕ. EXPERIENCE», который прошел 3 ноября 2019 года.