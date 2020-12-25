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Омский перевозчик оправдал водителя, высадившего инвалида на мороз

Омский перевозчик оправдал водителя, высадившего инвалида на мороз

25 декабря 2020, 18:54
Фото: Медиахолдинг1Mi
Омский перевозчик Фазыл Залялитдинов в разговоре с порталом NGS55.RU заявил, что водитель автобуса № 47Н поступил правильно, отправив женщину-инвалида на мороз.

Предприниматель сообщил, что водитель работает на этом маршруте около трех лет, и ни разу никаких разногласий с ним не происходило. Даже этот инцидент не стал исключением: по словам Залялитдинова, водитель заботился о безопасности женщины, и потому высадил ее на мороз.

«Мы в его действиях не видим ничего, что нарушало бы правила перевозки. У меня на маршруте пять низкополов, если бы женщина осталась в салоне этого автобуса — там нет никакого оборудования, чтобы закрепить коляску, и если бы она из коляски выпала, получила бы повреждения. Водитель ей сказал — подождите, там следом едет низкопол, он оборудован аппарелью», — сообщил предприниматель в разговоре с изданием.

Заместитель перевозчика добавил, что женщина даже не вошла в салон, а лишь поднялась на первую ступень. В этот момент произошел диалог с водителем, который остальные пассажиры приняли за агрессию.

«Здесь палка о двух концах получается. Если водитель берет такого пассажира, то с его стороны это грубейшее нарушение — брать инвалида-колясочника в автобус, который не оборудован ни подъемным механизмом, ни крепежами для коляски. А с другой стороны, не взял — и остался крайним в итоге», — приводит издание слова заместителя бизнесмена.

Напомним, сегодня в соцсетях появилось сообщение о том, что водитель автобуса № 47Н высадил на мороз женщину-инвалида, не дав проехать в салоне машины. Региональный Следственный комитет и прокуратура уже начали проверку, в мэрии Омска сообщали, что такое поведение водителя недопустимо.

#Новости#Водительские права#Транспорт#Инвалиды#Водитель#Департамент транспорта#Общество#Омск сегодня
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