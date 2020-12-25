Омский перевозчик оправдал водителя, высадившего инвалида на мороз

«Мы в его действиях не видим ничего, что нарушало бы правила перевозки. У меня на маршруте пять низкополов, если бы женщина осталась в салоне этого автобуса — там нет никакого оборудования, чтобы закрепить коляску, и если бы она из коляски выпала, получила бы повреждения. Водитель ей сказал — подождите, там следом едет низкопол, он оборудован аппарелью», — сообщил предприниматель в разговоре с изданием.