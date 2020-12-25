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Омским водителем автобуса, высадившим инвалида на мороз, займутся СК и прокуроры

Омским водителем автобуса, высадившим инвалида на мороз, займутся СК и прокуроры

25 декабря 2020, 14:32
Фото: Медиахолдинг1Mi
Омского водителя, который выгнал из автобуса пожилую женщину-инвалида, проверят следователи и прокуроры. Ведомства заинтересовались происшествием, которое активно обсуждается в соцсетях и СМИ.

Речь идет о водителе автобуса № 47Н. По сообщению в соцсетях, мужчина выгнал из автобуса на мороз женщину в инвалидной коляске из-за того, что она слишком долго поднималась в салон. Ее супруг-сопровождающий не успел зайти следом, поскольку складывал инвалидную коляску.

В пресс-службе областной прокуратуры и регионального Следственного комитета пояснили, что сейчас выясняется личность водителя автобуса. Также будет дана оценка действиям перевозчика Фазыла Залялитдинова.

В прокуратуре добавили, что проверка пройдет и в отношении органов местного самоуправления. У проверяющих возникли вопросы к тому, почему инвалид не смог полноценно воспользоваться общественным транспортом.

Отметим, что в мэрии города отреагировали на ситуацию и объявили о проверке в отношении перевозчика. Ситуацию в ведомстве назвали недопустимой.

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