Омским водителем автобуса, высадившим инвалида на мороз, займутся СК и прокуроры

Речь идет о водителе автобуса № 47Н. По сообщению в соцсетях, мужчина выгнал из автобуса на мороз женщину в инвалидной коляске из-за того, что она слишком долго поднималась в салон. Ее супруг-сопровождающий не успел зайти следом, поскольку складывал инвалидную коляску.
В пресс-службе областной прокуратуры и регионального Следственного комитета пояснили, что сейчас выясняется личность водителя автобуса. Также будет дана оценка действиям перевозчика Фазыла Залялитдинова.
В прокуратуре добавили, что проверка пройдет и в отношении органов местного самоуправления. У проверяющих возникли вопросы к тому, почему инвалид не смог полноценно воспользоваться общественным транспортом.
Отметим, что в мэрии города отреагировали на ситуацию и объявили о проверке в отношении перевозчика. Ситуацию в ведомстве назвали недопустимой.