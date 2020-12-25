Омским водителем автобуса, высадившим инвалида на мороз, займутся СК и прокуроры

Речь идет о водителе автобуса № 47Н. По сообщению в соцсетях, мужчина выгнал из автобуса на мороз женщину в инвалидной коляске из-за того, что она слишком долго поднималась в салон. Ее супруг-сопровождающий не успел зайти следом, поскольку складывал инвалидную коляску.