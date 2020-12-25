Омичи устроили бизнес на фейковых ДТП

Автором бизнес-плана стал 28-летний житель Октябрьского округа города. Мужчина вместе со своими знакомыми инсценировал ДТП на дорогах, перед этим специально закупив шесть иномарок: «Порше Кайен», «Ниссан-Басара», по 2 «Мерседес-Бенц» и «Ниссан Цедрик». Чтобы не вызывать подозрений, машины регулярно перерегистрировали на разных собственников.
Несмотря на то, что аварии были фиктивными, документы на них оформлялись вполне реальные, при этом итоговая стоимость ремонта серьезно завышалась. В некоторых случаях в аварии попадали машины с уже искореженным кузовом. После того, как страховые компании выплачивали компенсацию за ДТП, омичи ремонтировали автомобили и инсценировали новые аварии.
Остаться незамеченными у омичей не получилось. В итоге следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве, всех участников преступной схемы задержали при поддержке омского СОБРа. Они находятся под подпиской о невыезде на время расследования дела. Сейчас правоохранители выясняют, сколько ДТП они инсценировали.