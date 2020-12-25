Омичи устроили бизнес на фейковых ДТП

Несмотря на то, что аварии были фиктивными, документы на них оформлялись вполне реальные, при этом итоговая стоимость ремонта серьезно завышалась. В некоторых случаях в аварии попадали машины с уже искореженным кузовом. После того, как страховые компании выплачивали компенсацию за ДТП, омичи ремонтировали автомобили и инсценировали новые аварии.