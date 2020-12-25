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Омичам разрешили приглашать гостей на свадьбу

Омичам разрешили приглашать гостей на свадьбу

25 декабря 2020, 09:03
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Омской области немного ослабили ковидные требования, поэтому теперь на свадьбу можно звать небольшое количество гостей, сообщает Главное государственно-правовое управление Омской области.

Главное государственно-правовое управление Омской области разрешило омичам приглашать гостей на свадьбу в ЗАГС. Однако количество человек, которых можно позвать, оказалось совсем небольшим.

«Государственная регистрация заключения брака, в том числе в торжественной обстановке, производится в присутствии лиц, вступающих в брак, а также приглашенных лиц в количестве не более 5 человек», — рассказали в ведомстве.

Напомним, что ранее из-за усиления мер, связанных с недопущением распространения коронавирусной инфекции, жителям запретили присутствие гостей на свадьбе. Во время мероприятия могли присутствовать жених и невеста.

#Новости#Коронавирус COVID-19#ЗАГС#Общество#Омск сегодня
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