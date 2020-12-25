Названо имя нового главы Большереческого района Омской области

На пост главы района претендовали три кандидата: действующий 61-летний глава Майстепанов, временно безработный Алексей Раров, который является сыном погибшего омского министра сельского хозяйства Владимира Рарова, и преподаватель Большереченского сельскохозяйственного техникума Сергей Воротников.
Выбирал нового главу Совет депутатов из 20 человек. Издание сообщает, что на заседание прибыли только два кандидата из трех. В итоге голоса разделились между Майстепановым и Раровым: за первого проголосовали 17 депутатов, за второго — три.
В итоге Большереченским районом в ближайшие пять лет будет руководить Василий Майстепанов.