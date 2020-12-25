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Названо имя нового главы Большереческого района Омской области

Названо имя нового главы Большереческого района Омской области

25 декабря 2020, 16:51
Фото: Медиахолдинг1Mi
Новым главой Большереченского района Омской области стал предыдущий глава муниципалитета Василий Майстепанов. Как сообщает издание «Наша Иртышская правда», за него проголосовали абсолютное большинство депутатов.

На пост главы района претендовали три кандидата: действующий 61-летний глава Майстепанов, временно безработный Алексей Раров, который является сыном погибшего омского министра сельского хозяйства Владимира Рарова, и преподаватель Большереченского сельскохозяйственного техникума Сергей Воротников.

Выбирал нового главу Совет депутатов из 20 человек. Издание сообщает, что на заседание прибыли только два кандидата из трех. В итоге голоса разделились между Майстепановым и Раровым: за первого проголосовали 17 депутатов, за второго — три.

В итоге Большереченским районом в ближайшие пять лет будет руководить Василий Майстепанов.

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