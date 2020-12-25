На омской трассе задержали пьяного водителя маршрутки с 12 пассажирами

Маршрутный микроавтобус № 813 сотрудники ГИБДД остановили для проверки документов на автодороге «Омск-Нижняя Омка» в районе 13 километра. Маршрутка ехала из Кормиловки в Омск, в ней находились 12 пассажиров. Во время общения с водителем полицейский почувствовал запах алкоголя и попросил водителя пройти тест на алкоголь, однако мужчина отказался это делать.
Мужчину отстранили от управления маршруткой, пассажирам пришлось добираться до города своими силами. На водителя составили административный протокол за отказ от прохождения медосвидетельствования. Теперь водителю грозит штраф до 30 тыс рублей или лишение прав на срок до 2 лет.