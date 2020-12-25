На омской трассе задержали пьяного водителя маршрутки с 12 пассажирами

Маршрутный микроавтобус № 813 сотрудники ГИБДД остановили для проверки документов на автодороге «Омск-Нижняя Омка» в районе 13 километра. Маршрутка ехала из Кормиловки в Омск, в ней находились 12 пассажиров. Во время общения с водителем полицейский почувствовал запах алкоголя и попросил водителя пройти тест на алкоголь, однако мужчина отказался это делать.