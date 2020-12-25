Мэрия разберется с омским водителем, выгнавшим пенсионерку из салона автобуса

Напомним, что инцидент произошел вчера около 17 часов на остановке ГАТП5. Водитель выгнал из салона пожилую женщину, поскольку она долго заходила в салон. Ее супруг-сопровождающий не успел зайти следом, поскольку складывал инвалидную коляску. Автобус уехал, но вскоре водитель избавился от пассажирки. Об этом рассказал омич в группе «Аварийный Омск».