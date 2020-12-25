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Мэрия разберется с омским водителем, выгнавшим пенсионерку из салона автобуса

Мэрия разберется с омским водителем, выгнавшим пенсионерку из салона автобуса

25 декабря 2020, 11:08
Фото: Медиахолдинг1Mi
Как сообщили Городу55 в департаменте транспорта, подобное поведение со стороны водителя автобуса является недопустимым.

В департаменте транспорта прокомментировали ситуацию с водителем автобуса, который выгнал из салона пенсионерку-инвалида. В ведомстве рассказали, что проверят перевозчика, у которого работает этот водитель.

«Перевозки по маршруту № 47Н осуществляет ИП Залялитдинов Ф. Ф. По мнению департамента транспорта, такая ситуация совершенно недопустима, специалисты уже направили информацию предпринимателю для работы, — рассказали в ведомстве. — По данному факту перевозчиком ИП Залялитдиновым Ф.Ф. будет проведена проверка».

Напомним, что инцидент произошел вчера около 17 часов на остановке ГАТП5. Водитель выгнал из салона пожилую женщину, поскольку она долго заходила в салон. Ее супруг-сопровождающий не успел зайти следом, поскольку складывал инвалидную коляску. Автобус уехал, но вскоре водитель избавился от пассажирки. Об этом рассказал омич в группе «Аварийный Омск».

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