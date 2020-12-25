Количество инфицированных омичей стремительно приближается к 29 тысячам

Отметим, что в преддверии Нового года врачи выяснили, что некоторые подарки могут быть потенциальными переносчиками ковида. Медики предупредили, что вирус SARS-CoV-2 может находиться на денежных купюрах. Также он выживает до 23 часов на картоне, а на пластике и металле — до трех дней.