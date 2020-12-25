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Количество инфицированных омичей стремительно приближается к 29 тысячам

Количество инфицированных омичей стремительно приближается к 29 тысячам

25 декабря 2020, 16:59
Фото: Медиахолдинг1Mi
Минздрав сообщил новую статистику по заболеваемости в регионе.

Согласно данным на 25 декабря, в Омской области выявили 244 новых случаев заболевания новой инфекцией. За все время в регионе нашли 28 623 зараженных. Излечившихся стало больше на 192 пациента. С начала пандемии COVID-19 успели переболеть 18 337 жителей. Список умерших вырос на восемь омичей. Смертельный вирус успел поразить 828 человек.

Отметим, что в преддверии Нового года врачи выяснили, что некоторые подарки могут быть потенциальными переносчиками ковида. Медики предупредили, что вирус SARS-CoV-2 может находиться на денежных купюрах. Также он выживает до 23 часов на картоне, а на пластике и металле — до трех дней.

#Новости#Минздрав#Коронавирус COVID-19#Общество#Омск сегодня
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