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Капитан омского «Иртыша» Масловский ушел из команды и получил повышение

Капитан омского «Иртыша» Масловский ушел из команды и получил повышение

25 декабря 2020, 14:51
Фото: ФК "Иртыш"
Капитан омского футбольного клуба «Иртыш» Александр Масловский обратился к болельщикам с печальным заявлением. Футболист покидает команду и переходит в ФК «Оренбург», сообщили в пресс-службе омской команды.

Защитник принял предложение команды, которая собирается попасть в РПЛ. Это предложение он нашел более перспективным, чем игра за «Иртыш», несмотря на 7 отданных команде лет.

«Омск стал для меня родным городом, „Иртыш“ стал для меня родной командой. В 2013 году я пришел сюда совсем молодым, без опыта игры на профессиональном уровне. А сейчас ухожу в рамках капитана команды, — цитирует пресс-служба омского футбольного клуба Александра Масловского. — Мне поступило предложение, от которого я мог, конечно, отказаться, но все-таки принял иное решение. Решил попробовать свои силы в клубе, который ставит задачу выхода в РПЛ. Хочу попытаться „запрыгнуть“ на ступеньку выше и закрепится там, осуществив свою детскую мечту».

Футболист поблагодарил коллег и болельщиков за проведенные игры, пожелал «Иртышу» больше ярких побед в ФНЛ и пообещал следить за успехами омской команды.

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