Капитан омского «Иртыша» Масловский ушел из команды и получил повышение

«Омск стал для меня родным городом, „Иртыш“ стал для меня родной командой. В 2013 году я пришел сюда совсем молодым, без опыта игры на профессиональном уровне. А сейчас ухожу в рамках капитана команды, — цитирует пресс-служба омского футбольного клуба Александра Масловского. — Мне поступило предложение, от которого я мог, конечно, отказаться, но все-таки принял иное решение. Решил попробовать свои силы в клубе, который ставит задачу выхода в РПЛ. Хочу попытаться „запрыгнуть“ на ступеньку выше и закрепится там, осуществив свою детскую мечту».