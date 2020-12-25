Ежедневные трагедии. Число «ковидных» смертей в Омске продолжает расти

По информации на пятницу, 25 декабря в Омской области скончались еще восемь больных коронавирусом. Общее число смертей достигло 828. Болезнь выявили еще у 244 омичей, за пандемию зарегистрировано 28 623 заразившихся. В России объявлено о 29 018 новых случаях.