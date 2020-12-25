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Ежедневные трагедии. Число «ковидных» смертей в Омске продолжает расти

Ежедневные трагедии. Число «ковидных» смертей в Омске продолжает расти

25 декабря 2020, 14:31
Фото: Медиахолдинг1Mi
Умерли восемь пациентов, у которых диагностировали COVID-19. Такую цифру привели в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

По информации на пятницу, 25 декабря в Омской области скончались еще восемь больных коронавирусом. Общее число смертей достигло 828. Болезнь выявили еще у 244 омичей, за пандемию зарегистрировано 28 623 заразившихся. В России объявлено о 29 018 новых случаях.

Ранее сообщалось, что на заседании регионального оперштаба решили делать тесты на коронавирус полицейским. Согласно позиции властей, стражи порядка регулярно взаимодействуют с населением, соответственно, необходимо обязательное тестирование. В эту же категорию попали сотрудники почты, торговых центров и гипермаркетов, представители транспортных предприятий.

#Новости#Коронавирус COVID-19#Общество
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