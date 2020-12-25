Чиновники рассказали об уровне безработицы в Омске

В сентябре в службе занятости было зарегистрировано более 57 тысяч человек, на сегодняшний день – 54 тысячи. Уровень безработицы снизился с 5,7 % до 5,4 %. Отмечается, что за время пандемии центры занятости нашли работу для 50 тысяч человек. В общественных работах было задействовано 6,8 тысяч человек, к летней занятости привлекли 8 тысяч подростков.