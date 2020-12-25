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Чиновники рассказали об уровне безработицы в Омске

Чиновники рассказали об уровне безработицы в Омске

25 декабря 2020, 12:17
Фото: Медиахолдинг1Mi
Количество жителей регионов, зарегистрированных в центрах занятости, снизилось на 3000 человек. Такие цифры назвали в пресс-службе регионального Минтруда.

В сентябре в службе занятости было зарегистрировано более 57 тысяч человек, на сегодняшний день – 54 тысячи. Уровень безработицы снизился с 5,7 % до 5,4 %. Отмечается, что за время пандемии центры занятости нашли работу для 50 тысяч человек. В общественных работах было задействовано 6,8 тысяч человек, к летней занятости привлекли 8 тысяч подростков.

На сегодняшний день в областном банке вакансий открыто 40 тысяч предложений со средней зарплатой около 36 тысяч рублей. Как подчеркнула замглавы регионального Минтруда Ирина Варнавская, на должности служащих ищут 11,1 тысяч человек. Среди наиболее востребованных сотрудников – врачи или медработники средней квалификации (медсестра, фельдшер), инженеры, механики, страховые агенты, кассиры, бухгалтеры, педагоги, охранники, военнослужащие, полицейские, менеджеры.

Сильнее всего кадровый «голод» ощущается в строительной сфере, на обрабатывающих производствах, в здравоохранении, сельском хозяйстве, образовании, торговле, сфере государственного управления и социального обеспечения.

#Новости#Минтруд#Безработица#Общество
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