За кровавый разбой в омском селе вахтовика приговорили к 18 годам строгого режима

Расправа случилась в августе 2019 года в поселке Набережный. Мужчина залез в частный дом, пока хозяева работали на приусадебном участке и не могли его увидеть. Однако его план по ограблению дома провалился, когда в жилище вернулась 50-летняя хозяйка. Она стала звать на помощь мужа, но тот не услышал.