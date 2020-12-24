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За кровавый разбой в омском селе вахтовика приговорили к 18 годам строгого режима

За кровавый разбой в омском селе вахтовика приговорили к 18 годам строгого режима

24 декабря 2020, 14:34
Фото: Медиахолдинг1Mi
Сегодня, 24 декабря, суд вынес приговор вахтовику, который летом прошлого года жестоко расправился с хозяйкой дома и обокрал хозяев почти на 300 тыс рублей. Мужчину отправили в колонию на 18 лет, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Омской области.

Расправа случилась в августе 2019 года в поселке Набережный. Мужчина залез в частный дом, пока хозяева работали на приусадебном участке и не могли его увидеть. Однако его план по ограблению дома провалился, когда в жилище вернулась 50-летняя хозяйка. Она стала звать на помощь мужа, но тот не услышал.

Мужчина запаниковал и не менее 23 раз ударил женщину ножом. Он был уверен, что заметает свои следы, однако по факту он совершил более тяжкое преступление. После убийства он забрал золотые часы, серьги, кольца, мобильный телефон, ноутбук и паспорт женщины. Имущество оценили в 281 тыс рублей.

Скрыться от правосудия мужчине не удалось, его задержали и заключили под стражу. Сегодня суд вынес вердикт по уголовным делам по п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство, сопряженное с разбоем», ч. 2 ст. 325 УК РФ «Хищение паспорта». Мужчину приговорили к 18 годам тюрьмы и одному году ограничения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

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