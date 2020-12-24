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Власти Выксы надавили на местный «Водоканал»

Власти Выксы надавили на местный «Водоканал»

24 декабря 2020, 15:24
Фото: pxhere.com
ООО «Водоканал» подало иск в Арбитражный суд Нижегородской области. Предприятие требует признать договор между «Выксунским Водоканалом» и КУМИ незаконным.

Как сообщает Newsnn, конкурс, который должна была провести администрация Выксы, проведен не был. Однако Комитет по управлению муниципальным имуществом все-таки заключил в июле 2020 года договор на подачу городу воды с АО «Выксунский Водоканал» (бывшее МУП «Стоки»). При этом сотрудничество с «Водоканалом» формально завершено не было. Более того, компании «Выксунский водоканал» отходят 264 объекта, находящиеся в ведении «Водоканала». Также истец утверждает, что в новом договоре фигурируют 48 объектов, которые ранее не числились в пяти спорных контрактах с ООО.

«Договор аренды является ничтожным, так как заключен с грубым нарушением действующего законодательства», – заявили представители «Водоканала».

Отмечается, что власти Выксы и «Водоканал» так и не пришли к соглашению о компенсации затрат, понесенных предприятием. Напомним, когда ООО в 2015 году получало коммуникации, их износ составлял 95%. Город не смог отремонтировать их, поэтому пришлось работать арендатору. Восстановление инфраструктуры обошлось в 53 млн рублей, но они не были прописаны в контракте. Поэтому, когда в 2019 году муниципалитет решил расторгнуть договор с ООО, о компенсации власти слышать не хотели.

Впрочем, из-за неточностей в договоре появились проблемы и у горадминистрации. Так как в документе не был указан перечень арендуемого «Водоканалом» имущества, власти Выксы не смогли просто изъять его по решению суда. Казалось бы, ситуация патовая и нужно вести переговоры, но глава администрации Кочетков не только не стал договариваться с компанией, но инициировал силовой захват сетей летом текущего года.

Заложником конфликта оказалось население Выксы. Услуги по водоснабжению , как и раньше, оказывает «Водоканал», но вот вкладывать деньги в реконструкцию сетей руководство предприятия не рискует. Соответственно, ухудшается качество воды.

Муниципалитет, который еще в прошлом году должен был предоставить инвестплан, обязательств своих не выполнил. По мнению журналистов издания, решить вопрос можно только двумя способами. Во-первых, можно договориться с «Водоканалом» и мирно разойтись, выплатив компенсацию. Во-вторых, можно просто оставить сети предприятию.

#Новости#Общество
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