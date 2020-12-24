Власти Выксы надавили на местный «Водоканал»

Как сообщает Newsnn, конкурс, который должна была провести администрация Выксы, проведен не был. Однако Комитет по управлению муниципальным имуществом все-таки заключил в июле 2020 года договор на подачу городу воды с АО «Выксунский Водоканал» (бывшее МУП «Стоки»). При этом сотрудничество с «Водоканалом» формально завершено не было. Более того, компании «Выксунский водоканал» отходят 264 объекта, находящиеся в ведении «Водоканала». Также истец утверждает, что в новом договоре фигурируют 48 объектов, которые ранее не числились в пяти спорных контрактах с ООО.