В Омскую область пытались провезти поддельные пижамы от Louis Vuitton

На Омскую таможню со стороны участка российско-казахстанской границы приехали два автомобиля. Они следовали из Киргизии в Россию. Во время таможенного досмотра в грузовых отсеках специалисты нашли мешки с одеждой. Это были пижамы, на которых красовался товарный знак Louis Vuitton. Их было 400 штук.