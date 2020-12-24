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В Омскую область пытались провезти поддельные пижамы от Louis Vuitton

В Омскую область пытались провезти поддельные пижамы от Louis Vuitton

24 декабря 2020, 13:35
Фото: пресс-служба Сибирского таможенного управления
Через Омскую таможню пытались провезти груз с поддельными пижамами стоимостью 25 млн рублей, сообщает пресс-служба Сибирского таможенного управления.

На Омскую таможню со стороны участка российско-казахстанской границы приехали два автомобиля. Они следовали из Киргизии в Россию. Во время таможенного досмотра в грузовых отсеках специалисты нашли мешки с одеждой. Это были пижамы, на которых красовался товарный знак Louis Vuitton. Их было 400 штук.

Представитель правообладателя подтвердил, что в регион пытались ввести подделки. Общая стоимость ущерба превысила 25 млн рублей. Такая сумма является крупным размером. Материалы проверки направили в органы внутренних дел для принятия решения о возбуждении уголовного дела.

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