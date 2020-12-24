В Омской области выходной 31 декабря будет не у всех

Накануне, 23 декабря, президент России Владимир Путин поддержал инициативу руководителя фракции партии «Единая Россия» в Госдуме РФ Сергея Неверова, который предложил сделать 31 декабря выходным днем. Президент пояснил, что на федеральном уровне сделать это нельзя, но главы регионов могут освободить работников местных компаний от труда в последний день 2020 года.