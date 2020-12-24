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В Омской области выходной 31 декабря будет не у всех

В Омской области выходной 31 декабря будет не у всех

24 декабря 2020, 21:28
Фото: Медиахолдинг1Mi
Губернатор Омской области Александр Бурков внес изменения в распоряжение об организации рабочего времени 31 декабря 2020 года. Согласно документу, 31 декабря будет выходным днем не для всех омичей.

В последний день 2020 года продолжат работать органы исполнительной власти, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения, а также непрерывно действующие организации, в том числе спецслужбы. Руководителям остальных сфер деятельности глава региона рекомендовал отправить сотрудников отдыхать.

Накануне, 23 декабря, президент России Владимир Путин поддержал инициативу руководителя фракции партии «Единая Россия» в Госдуме РФ Сергея Неверова, который предложил сделать 31 декабря выходным днем. Президент пояснил, что на федеральном уровне сделать это нельзя, но главы регионов могут освободить работников местных компаний от труда в последний день 2020 года.

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