В Омске наказали предпринимателя за нелегальную торговлю елками

Также продажа хвойных деревьев проходит на территориях возле сетевых магазинов, торговых комплексов и рынков. Отметим, что за нелегальную торговлю елками грозит штраф в размере до 5 тыс рублей. Также торговцев штрафуют за использование муниципальной земли без документов. Его размер может доходить до 40 тыс рублей.