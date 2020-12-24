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В Омске наказали предпринимателя за нелегальную торговлю елками

В Омске наказали предпринимателя за нелегальную торговлю елками

24 декабря 2020, 12:21
Фото: мэрия Омска
Нарушителя нашли во время рейда в Октябрьском округе, сообщает мэрия Омска.

Специалисты администрации Октябрьского округа вместе с полицейскими провели рейд, во время которого нашли место стихийной продажи елок возле дома № 10/2 по улице Кирова. ПО итогам проверки составили административный протокол за торговлю в неустановленном месте.

Отметим, что в Октябрьском округе находятся шесть елочных рынков, где торгуют новогодними красавицами. Они находятся на Космическом проспекте, 18д, улице Кирова, 10 (остановка «Дом дружбы»), улице Кирова, 16/3, улице Кирова, 20 (остановка «улица 11-я Рабочая»), улица 2-я Военная, 3б.

Также продажа хвойных деревьев проходит на территориях возле сетевых магазинов, торговых комплексов и рынков. Отметим, что за нелегальную торговлю елками грозит штраф в размере до 5 тыс рублей. Также торговцев штрафуют за использование муниципальной земли без документов. Его размер может доходить до 40 тыс рублей.

#Новости#Елочный базар#Общество#Омск сегодня
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