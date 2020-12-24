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В Омске «Газель» снесла остановку на закрытой для движения новой дороге

В Омске «Газель» снесла остановку на закрытой для движения новой дороге

25 декабря 2020, 00:43
Фото: Город55
На построенной, но пока не введенной в эксплуатацию дороге на улицах 3-й Островской-Крупской произошло ДТП, сообщили Городу55 очевидцы.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 24 декабря около 23:20. По информации омичей, проживающих неподалеку от места аварии, грузовая «Газель» въехала в остановочный павильон. Судя по фото, которое прислали в редакцию Города55 очевидцы, пострадало тыловое покрытие остановки и, возможно, скамейка.

- Непонятно, как машина там вообще оказалась. Если со встречки, то должен был остаться след на снегу. Если со своей полосы, то почему его так закрутило? – задается вопросом очевидец.

Фото: Город55

На место ДТП уже прибыли сотрудники ГИБДД.

Отметим, что построенная дорога на 3-й Островской-Крупской еще не введена в эксплуатацию. Накануне стало известно, что администрация Омска получила положительноt заключение экспертизы проектной документации объекта капитального строительства. Также сегодня омичи сообщили, что на новой дороге заработали светофоры. В мэрии уточнили, что они запущены в тестовом режиме.

Несмотря на то, что дорога закрыта для движения, о чем свидетельствуют соответствующие знаки и установленные бетонные блоки, омичи в нарушение ПДД ездят по ней. Проживающие рядом с объектом горожане уверяют, что предприимчивые водители ежедневно отодвигают ограждения, чтобы получить возможность двигаться по дороге.

#Новости#Происшествия
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