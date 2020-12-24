В Омске «Газель» снесла остановку на закрытой для движения новой дороге

Несмотря на то, что дорога закрыта для движения, о чем свидетельствуют соответствующие знаки и установленные бетонные блоки, омичи в нарушение ПДД ездят по ней. Проживающие рядом с объектом горожане уверяют, что предприимчивые водители ежедневно отодвигают ограждения, чтобы получить возможность двигаться по дороге.