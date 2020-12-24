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В Минздраве прокомментировали ситуацию с болезнью омского журналиста

В Минздраве прокомментировали ситуацию с болезнью омского журналиста

24 декабря 2020, 07:45
Фото: БК55
В омском ведомстве пообещали приложить максимальные усилия, чтобы оказать помощь собкору «Новой Газеты» Георгию Бродянскому.

В министерстве здравоохранения Омской области дали некоторые пояснения по поводу ситуации с омским журналистом Георгием Бородянским. В ведомстве рассказали, что на прошлой неделе мужчина выписался из ГБ № 1 со всеми справками и документами. У него не было претензий к врачам.

В Минздраве пояснили, что прилагают максимальные усилия, чтобы помочь журналисту. Однако в ведомстве отметили, что ни Георгий Бородянский, ни его коллеги не обращались к ним с вопросом выделения квоты для лечения пациента вне территории региона.

«Для оказания высокотехнологичной медицинской помощи необходимо изучить медицинская документацию, где указаны точный диагноз и метод лечения, который определил лечащий врач, — рассказали в министерстве здравоохранения. — Такая помощь оказывается в рамках Перечня, утвержденного Минздравом РФ. Исходя из точного диагноза и назначения врача, специалист регионального министерства сможет определить вид квоты для дальнейшего разрешения вопроса с коллегами из Новосибирской области».

Напомним, вчера главный редактор сайта «БК55» Сергей Сусликов опубликовал открытое письмо к главам министерства здравоохранения РФ, «Федерального центра нейрохирургии» и омского Минздрава. Он попросил помочь собственному корреспонденту «Новой газеты» Георгию Бородянскому, которому срочно требуется операция.

Под обращением поставили подписи главные редакторы нескольких омских СМИ: «БК55», «Новый Омск», «Коммерческие вести», «Город55», NGS55.RU, РИА «Омск-информ», Om1.ru. Также обращение подписали главред газеты «Красный Путь» и блогер Владимир Лифантьев.

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