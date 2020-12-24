В Минздраве прокомментировали ситуацию с болезнью омского журналиста

В министерстве здравоохранения Омской области дали некоторые пояснения по поводу ситуации с омским журналистом Георгием Бородянским. В ведомстве рассказали, что на прошлой неделе мужчина выписался из ГБ № 1 со всеми справками и документами. У него не было претензий к врачам.