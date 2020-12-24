Три приятные новости прошедшего четверга в Омске

Новость № 2. Дорожная. Мэрия Омска наконец получила заключение о качестве дороги-дублера на Левобережье и разрешение на ее ввод в эксплуатацию. Дорога все еще закрыта, но на ней уже работают светофоры, и омичи восприняли зеленый сигнал слишком буквально.