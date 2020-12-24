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Три приятные новости прошедшего четверга в Омске

Три приятные новости прошедшего четверга в Омске

24 декабря 2020, 22:00
Фото: Медиахолдинг1Mi
Итоги дня — версия Города55.

Новость № 1. Долгожданная. Коронавирусный 2020 год в Омске обещает закончиться великолепно: губернатор Омской области согласился с президентом Путиным и объявил 31 декабря выходным днем. Однако освободится последний день уходящего года далеко не у всех.

В Омской области выходной 31 декабря будет не у всех
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Новость № 2. Дорожная. Мэрия Омска наконец получила заключение о качестве дороги-дублера на Левобережье и разрешение на ее ввод в эксплуатацию. Дорога все еще закрыта, но на ней уже работают светофоры, и омичи восприняли зеленый сигнал слишком буквально.

На пока закрытой дороге на Левобережье Омска заработали светофоры
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Новость № 2. Медицинская. Накануне омские журналисты обратились к Минздраву РФ за срочной помощью коллеге Георгию Бородянскому. Сегодня, 24 декабря, его госпитализировали. Его состояние за несколько дней ухудшилось, но власти обещают сделать все возможное, чтобы провести ему серьезную операцию.

Омского журналиста Бородянского увезли в больницу из-за ухудшения состояния
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Бонусная новость. Противостояние городских властей и общественников в вопросе обновления «Зеленого острова» продолжается. Город55 поговорил с Сергеем Костаревым, членом инициативной группы, предложившей пересмотреть проект благоустройства парка «Зеленый остров», который сильно отличается от согласованной с омичами концепции. Эксперт прокомментировал ответ ООО «Таурус» на замечания архитектора и рассказал, в чем главная претензия группы.

Сергей Костарев объяснил, что не так с проектом омского парка «Зеленый остров»
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