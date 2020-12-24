Три приятные новости прошедшего четверга в Омске

Новость № 1. Долгожданная. Коронавирусный 2020 год в Омске обещает закончиться великолепно: губернатор Омской области согласился с президентом Путиным и объявил 31 декабря выходным днем. Однако освободится последний день уходящего года далеко не у всех.
Новость № 2. Дорожная. Мэрия Омска наконец получила заключение о качестве дороги-дублера на Левобережье и разрешение на ее ввод в эксплуатацию. Дорога все еще закрыта, но на ней уже работают светофоры, и омичи восприняли зеленый сигнал слишком буквально.
Новость № 2. Медицинская. Накануне омские журналисты обратились к Минздраву РФ за срочной помощью коллеге Георгию Бородянскому. Сегодня, 24 декабря, его госпитализировали. Его состояние за несколько дней ухудшилось, но власти обещают сделать все возможное, чтобы провести ему серьезную операцию.
Бонусная новость. Противостояние городских властей и общественников в вопросе обновления «Зеленого острова» продолжается. Город55 поговорил с Сергеем Костаревым, членом инициативной группы, предложившей пересмотреть проект благоустройства парка «Зеленый остров», который сильно отличается от согласованной с омичами концепции. Эксперт прокомментировал ответ ООО «Таурус» на замечания архитектора и рассказал, в чем главная претензия группы.