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Спасатели назвали предметы, которые не дадут омичам замерзнуть в дороге

Спасатели назвали предметы, которые не дадут омичам замерзнуть в дороге

24 декабря 2020, 17:33
Фото: Медиахолдинг1Mi
Спасатели рассказали, как спасти машину от предновогодних морозов. В пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области дали советы автомобилистам и назвали предметы, которые обязательно должны лежать в машине на случай ЧП.

По сообщению спасателей, из-за морозов страдают не только люди, но и автомобили. Возрастает количество времени, необходимого для прогрева авто, и многие автолюбители пытаются его сократить, используя кустарные приспособления. Спасатели категорически не советуют применять самодельные или не предназначенные для прогрева автомобиля устройства.

«Если хотите сохранить тепло двигателя и используете укрывной материал, то приобретайте специально изготовленные для этого автомобильные одеяла», — объяснили спасатели.

Кроме этого в каждой машине должен быть огнетушитель, лопата, кусок плотной ткани и троса. Это не только убережет собственника авто, но и может пригодиться для помощи другим участникам дорожного движения.

От дальних путешествий и поездок по внешним трассам омичам советуют отказаться до потепления. Водители-дальнобойщики, которые этого сделать не могут, должны заранее позаботиться о своей безопасности: зарядить телефоны, заготовить достаточное количество еды и теплой одежды, а также взять в дорогу спички. Также нужно проверить исправность автомобиля и средств связи, иметь при себе запас топлива по сезону.

«Для экстренной помощи водителям в организациях, обслуживающих федеральные трассы, сформированы дежурные экипажи, которые будут круглосуточно патрулировать участки дорог на машинах, оснащенных теплыми вещами для людей и средствами обогрева и буксировки для транспортных средств», — сообщили спасатели.

Телефоны диспетчерских служб «Сибуправтодор»:

  • Новосибирская область – 8 (383) 262-62-72, 8-913-943-12-74;
  • Кемеровская и Томская области - 8 (3842) 75-29-76, 8-961-707-85-69;
  • Омская область - 8 (3812) 40-70-16, 8-913-670-12-36.
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