Спасатели назвали предметы, которые не дадут омичам замерзнуть в дороге

По сообщению спасателей, из-за морозов страдают не только люди, но и автомобили. Возрастает количество времени, необходимого для прогрева авто, и многие автолюбители пытаются его сократить, используя кустарные приспособления. Спасатели категорически не советуют применять самодельные или не предназначенные для прогрева автомобиля устройства.
«Если хотите сохранить тепло двигателя и используете укрывной материал, то приобретайте специально изготовленные для этого автомобильные одеяла», — объяснили спасатели.
Кроме этого в каждой машине должен быть огнетушитель, лопата, кусок плотной ткани и троса. Это не только убережет собственника авто, но и может пригодиться для помощи другим участникам дорожного движения.
От дальних путешествий и поездок по внешним трассам омичам советуют отказаться до потепления. Водители-дальнобойщики, которые этого сделать не могут, должны заранее позаботиться о своей безопасности: зарядить телефоны, заготовить достаточное количество еды и теплой одежды, а также взять в дорогу спички. Также нужно проверить исправность автомобиля и средств связи, иметь при себе запас топлива по сезону.
«Для экстренной помощи водителям в организациях, обслуживающих федеральные трассы, сформированы дежурные экипажи, которые будут круглосуточно патрулировать участки дорог на машинах, оснащенных теплыми вещами для людей и средствами обогрева и буксировки для транспортных средств», — сообщили спасатели.
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