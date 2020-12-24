Спасатели назвали предметы, которые не дадут омичам замерзнуть в дороге

От дальних путешествий и поездок по внешним трассам омичам советуют отказаться до потепления. Водители-дальнобойщики, которые этого сделать не могут, должны заранее позаботиться о своей безопасности: зарядить телефоны, заготовить достаточное количество еды и теплой одежды, а также взять в дорогу спички. Также нужно проверить исправность автомобиля и средств связи, иметь при себе запас топлива по сезону.