Сергей Костарев объяснил, что не так с проектом омского парка «Зеленый остров»

«Как строится этот процесс согласования? Ему дают материал на проверку, он проверяет и пишет заключение? Либо просто спрашивают и не говорят, что стало с этим дальше? В моем понимании, согласование — это некий формальный процесс, так же, как и проектирование. Должна стоять подпись Сергеева на проекте, никакой другой вариант я не принимаю, для меня это не согласование, а „поговорили“. Я знаю, что Сергеев не согласен с рядом моментов. Но он работает на Сокина, и я отлично понимаю архитектора, который не будет в открытую критиковать своего работодателя — это нормальная ситуация. Поэтому важно привлекать независимых экспертов. Автор согласен — это одно. А экспертиза может сказать: „Нет, в концепции совершенно по-другому“», — говорит эксперт.