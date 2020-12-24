Сергей Костарев объяснил, что не так с проектом омского парка «Зеленый остров»

По словам Сергея Костарева, кроме открытой публикации, обращение и приложение с 69 замечаниями было сразу направлено в мэрию и директору «Центра компетенций по вопросам городской среды» Алексею Сокину. Однако прошло несколько дней, но ответ не был получен. Это и понятно, так как рассмотрение официальных обращений может занимать до месяца, и в сложившейся ситуации, говорит Костарев, публикация в интернете была единственной надеждой остановить процесс. От ООО «Таурус» инициативная группа ответов тоже не получила, хотя они и были переданы СМИ.
«Я, конечно, читаю [их ответы], но вижу глупые отписки в стиле „Мы не будем этим заниматься, потому что не вошло в первый этап“. Автор концепции Андрей Сергеев выступал против того, чтобы изменяли этапность. Нарушена сама логика построения парка», — сообщил Сергей Костарев.
Он отметил, что в Омске есть положительный пример создания общественного пространства с вовлечением жителей: Любинский проспект. Что касается Зеленого острова, изначально этот процесс был запущен ещё в прошлом году, причем инициатором стал глава «Центра компетенций по вопросам городской среды» Алексей Сокин, который, по словам Костарева, уговорил команду проекта «Город решает: развитие общественных пространств» провести вовлечение всех заинтересованных сторон и сформировать общее видение будущего парка. Было проведено исследование, организованы две проектные сессии с участием более 180 человек, по результатам разработана документация. Потом архитектор Андрей Сергеев создал концепцию благоустройства парка, представил её омичам, которые высказали критические замечания, учтённые во второй версии концепции. Эту версию рассмотрел и утвердил архитектурно-градостроительный совет.
«Затем наступила тишина. И вдруг мы видим на сайте Госзакупок тендер на производство работ по благоустройству. Сотни людей вложили свой труд, время, а в итоге им показали проектную документацию, которая не соответствует концепции. Может быть, со стороны кажется: подумаешь, не тот цвет плитки. Но в совокупности именно эти «детали» как раз и рушат концепцию, полностью уничтожают красоту. Если сделали красиво и людям понравилось, то не нужно самовольно что-то менять. Если меняете, то каждое изменение должно быть согласовано с людьми, которые будут этим пользоваться. Но главная претензия нашей инициативной группы — не придирки к цвету плитки, а категорическое несогласие с непубличным принятием решения по проекту.
Людей попросили сформулировать свое желание, им обещали сделать именно так, а потом обманули. Это не на благо городскому сообществу. Произошла дисфункция диалога между людьми и городской администрацией. Мы опасаемся за последствия: может, это будет уже не парк, а парковка или увеселительное учреждение крупного масштаба с колесами обозрения и прочими шумными развлечениями. На наших проектных сессиях присутствовали представители администрации, они изначально пришли со своим видением парка развлечений с качелями и каруселями. А местные жители сказали, что им это не нужно, им нужен спокойный парк для отдыха. Сейчас получается совершенно другое», — отметил Сергей Костарев.
Он высказался и о стремлении чиновников удешевить проект. «Этот вопрос возникал еще по Бударина. В представлении администрации, красиво — это дорого. Красиво — это не дорого, это по-умному. Стремление удешевить работы приводит к результатам, подобным тому, который мы видим на Бульваре Мартынова. Приходится вкладывать дополнительные деньги, чтобы компенсировать „проколы“. Поговорка „скупой платит дважды“ правильная. Архитекторы всегда говорят: мы найдем дешевый вариант решения в рамках нашей концепции. Но с ними не советуются».
По мнению членов инициативной группы, нельзя проводить работы на основании текущей проектно-сметной документации. Вместо этого необходимо провести экспертизу с привлечением профессиональных архитекторов, которые определят соответствие проекта концепции. На прошлой неделе Сергей Костарев выступил на Общественном совете в администрации Омска, предложив рассмотреть этот вопрос с участием руководителей департаментов.
«Я не понимаю, почему это тормозится, не вижу причин и оснований, кроме чьих-то личных амбиций. Надо сначала понять, где теряется „сигнал“. Мэр говорит одно, низовое звено говорит то же самое, и где-то в середине на уровне вице-мэра или начальников департаментов происходят изменения. К примеру, Юлия Ильчук из департамента городского хозяйства очень интенсивно участвовала в обсуждениях, все очень хорошо поняла. Мы смогли объяснить все прелести для города, как мне казалось. Люди вносят предложения, они реализуются — это же всем хорошо. Зачем откровенно портить то, что люди хотят полюбить?»
По словам Сергея Костарева, необходимо разобраться, на каком этапе происходит сбой, и внедрить на законодательном уровне технологию общественного участия, при которой проектировщики бы взаимодействовали с населением, и люди участвовали бы в процедуре одобрения проекта.
По поводу утверждения Алексея Сокина о том, что проект согласован с автором концепции благоустройства Андреем Сергеевым, Сергей Костарев отмечает: документального подтверждения этого он не видел.
«Как строится этот процесс согласования? Ему дают материал на проверку, он проверяет и пишет заключение? Либо просто спрашивают и не говорят, что стало с этим дальше? В моем понимании, согласование — это некий формальный процесс, так же, как и проектирование. Должна стоять подпись Сергеева на проекте, никакой другой вариант я не принимаю, для меня это не согласование, а „поговорили“. Я знаю, что Сергеев не согласен с рядом моментов. Но он работает на Сокина, и я отлично понимаю архитектора, который не будет в открытую критиковать своего работодателя — это нормальная ситуация. Поэтому важно привлекать независимых экспертов. Автор согласен — это одно. А экспертиза может сказать: „Нет, в концепции совершенно по-другому“», — говорит эксперт.