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С 1 января курильщиков в России ждут новые запреты

С 1 января курильщиков в России ждут новые запреты

24 декабря 2020, 13:11
Фото: Медиахолдинг 1Mi
С нового года россиянам запретят курить на территориях медицинских учреждений, торговых точек, баз и складов. Нормы введены согласно постановлению от 25 сентября 2020 года «Об утверждении правил противопожарного режима», передают «Новые известия».

Курить в перечисленных местах можно лишь на специальных территориях, рассказал управляющий партнер юридической компании «Позиция Права» Егор Редин изданию РИА Новости.

Руководителям организаций необходимо вывесить в своих объектах знаки с правилами пожарной безопасности, предупреждающие о запрете курения.

Напомним, что запрет на курение в общественных местах был введен в 2013 году. Курить запрещено на территориях учебных заведений, культурных, спортивных и медицинских. Также в конце октября 2020 года в России вступил в силу закон, запрещающий курить кальяны и вейпы в заведениях общепита.

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