С 1 января курильщиков в России ждут новые запреты

Напомним, что запрет на курение в общественных местах был введен в 2013 году. Курить запрещено на территориях учебных заведений, культурных, спортивных и медицинских. Также в конце октября 2020 года в России вступил в силу закон, запрещающий курить кальяны и вейпы в заведениях общепита.