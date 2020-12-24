Полицейские устроили стрельбу при задержании угонщиков омского внедорожника

Однако водитель не хотел останавливаться даже после повреждения колес. Он съехал с трассы в поле, проехал еще около 4 км, а затем он и его приятель попытались убежать. На заднем сидении полицейские обнаружили девушку. Возбуждено уголовное дело по статьям «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину» и «Неправомерное завладение автомобилем, совершенное группой лиц по предварительному сговору».