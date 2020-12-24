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Полицейские устроили стрельбу при задержании угонщиков омского внедорожника

Полицейские устроили стрельбу при задержании угонщиков омского внедорожника

24 декабря 2020, 14:20
Фото: Медиахолдинг1Mi
Двое молодых людей угнали внедорожник из Омска, чтобы отвезти общую знакомую в новосибирский зоопарк, сообщает УМВД России по Омской области. Появилось видео с задержанием.

Ранее в полицию обратился житель дома, расположенного на улице 1-й Украинский переулок. Мужчина рассказал, что со двора похитили дорогой внедорожник Toyota Land Cruiser, а из дома пропали 150 тыс рублей.

Злоумышленник отправились в сторону Новосибрска. На 1328 км трассы «Иртыш» в Чулымском районе Новосибирской области сотрудники ДПС увидели автомобиль, который был похищен. Они подали знак водителю об остановке, но мужчина проигнорировал его и поехал дальше.

Во время погони нарушитель несколько раз съезжал с дороги, возвращался обратно и выезжал на «встречку». Полицейским пришлось четыре раза выстрелить по колесам, чтобы остановить злоумышленников.

Однако водитель не хотел останавливаться даже после повреждения колес. Он съехал с трассы в поле, проехал еще около 4 км, а затем он и его приятель попытались убежать. На заднем сидении полицейские обнаружили девушку. Возбуждено уголовное дело по статьям «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину» и «Неправомерное завладение автомобилем, совершенное группой лиц по предварительному сговору».

#Новости#Угон автомобиля#Погоня ГИБДД#Полиция#Общество#Омск сегодня
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