Город55
ГлавноеВсе новости
Омскую полицию протестируют на коронавирус

Омскую полицию протестируют на коронавирус

24 декабря 2020, 15:21
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Омской области начнут делать тесты на коронавирус сотрудникам полиции. Такое решение было принято на предыдущем заседании оперативного штаба в правительстве, сообщили в пресс-службе ведомства.

Власти посчитали, что полицейские контактируют с гражданами так же часто, как и врачи и учителя, и потому их следует тестировать на коронавирус в обязательном порядке.

Также в число тех, кого будут обязательно тестировать на коронавирус, войдут сотрудники транспортных предприятий, работники крупных торговых центров и гипермаркетов и почтовые работники.

Все эти меры должны предотвратить развитие коронавируса в предновогодний период. В целом омичам на оперштабе рекомендовали воздержаться от походов по родственникам во время новогодних каникул, а на свежем воздухе гулять лучше поодаль от посторонних. Масочный режим на время праздников сохранится.

#Новости#Коронавирус COVID-19#Тест#Полиция#Общество#Омск сегодня
Подпишитесь
Один из закрытых из-за санкций магазинов в Омске может вернуться
Договоры на аренду площадей в торговых центрах продлены до конца года либо до марта 2023 года.
Вчера, 21:59
Глава омского центра «Молдiр» после проверки запустил перерегистрацию на другое лицо
Вчера, 11:31
Назван вероятный виновник массированных выбросов ядовитого газа в Омске
13 июля, 16:58
Омский радиозавод им. Попова официально «переехал» в Москву
Вчера, 16:47
«Набирают не корзинами, а машинами»: карта грибных мест в Омской области в 2022 году
Вчера, 16:59
Флора, ярмарка и «Дискотека Авария». Куда пойти в Омске на День города
Праздничные мероприятия пройдут с 5 по 7 августа.
Вчера, 20:57