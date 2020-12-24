Омскую полицию протестируют на коронавирус

Все эти меры должны предотвратить развитие коронавируса в предновогодний период. В целом омичам на оперштабе рекомендовали воздержаться от походов по родственникам во время новогодних каникул, а на свежем воздухе гулять лучше поодаль от посторонних. Масочный режим на время праздников сохранится.