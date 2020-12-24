Омскую полицию протестируют на коронавирус

Власти посчитали, что полицейские контактируют с гражданами так же часто, как и врачи и учителя, и потому их следует тестировать на коронавирус в обязательном порядке.
Также в число тех, кого будут обязательно тестировать на коронавирус, войдут сотрудники транспортных предприятий, работники крупных торговых центров и гипермаркетов и почтовые работники.
Все эти меры должны предотвратить развитие коронавируса в предновогодний период. В целом омичам на оперштабе рекомендовали воздержаться от походов по родственникам во время новогодних каникул, а на свежем воздухе гулять лучше поодаль от посторонних. Масочный режим на время праздников сохранится.