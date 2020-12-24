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Омскому «Авангарду» запретили пускать зрителей на матчи

Омскому «Авангарду» запретили пускать зрителей на матчи

24 декабря 2020, 19:20
Фото: Медиахолдинг1Mi
Болельщика омского «Авангарда» придется следить за играми любимой команды только онлайн. На матчи теперь не будут пускать никого — такое решение приняли в столичном министерстве физической культуры и спорта.

Как сообщили в пресс-службе хоккейного клуба, ведомство не согласовало присутствие зрителей на хоккейных матчах в Балашихе.

Ограничение пока касается только матчей, запланированных до конца 2020 года. Всем болельщикам, которые потратились на билеты, полностью вернут деньги в течение двух недель.

«До конца декабря «Авангард» будет проводить матчи без болельщиков на трибунах. Мы надеемся, что в новом, 2021 году ситуация изменится в лучшую сторону, и мы снова встретимся на «Арене Балашиха», — сообщили в пресс-службе ХК «Авангард».

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