Омскому «Авангарду» запретили пускать зрителей на матчи

«До конца декабря «Авангард» будет проводить матчи без болельщиков на трибунах. Мы надеемся, что в новом, 2021 году ситуация изменится в лучшую сторону, и мы снова встретимся на «Арене Балашиха», — сообщили в пресс-службе ХК «Авангард».