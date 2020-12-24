Омскому «Авангарду» запретили пускать зрителей на матчи

Как сообщили в пресс-службе хоккейного клуба, ведомство не согласовало присутствие зрителей на хоккейных матчах в Балашихе.
Ограничение пока касается только матчей, запланированных до конца 2020 года. Всем болельщикам, которые потратились на билеты, полностью вернут деньги в течение двух недель.
«До конца декабря «Авангард» будет проводить матчи без болельщиков на трибунах. Мы надеемся, что в новом, 2021 году ситуация изменится в лучшую сторону, и мы снова встретимся на «Арене Балашиха», — сообщили в пресс-службе ХК «Авангард».