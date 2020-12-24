Омского журналиста Бородянского увезли в больницу из-за ухудшения состояния

По данным омского Минздрава, Георгий Бородянский лежал в БСМП №1 с 11 по 17 декабря, после ряда обследований ему поставили диагноз. Затем журналист покинул больницу, написав добровольный отказ от лечения.
«За истекший период его состояние ухудшилось», - отметили в профильном ведомстве.
К Георгию Бородянскому направили скорую, его снова увезут в БСМП №1. Подчеркивается, что супруга журналиста находится в постоянном контакте с врачами и «ей были пояснены все варианты течения событий».
Также известно, что к процессу выбора тактики лечения привлекут специалистов из федеральных центров. На сегодня намечена телемедицинская консультация.
«Врачи произведут дополнительные исследования, чтобы иметь наиболее полную картину изменений, происходящих в организме пациента. Все дальнейшие действия будут согласованы с семьей Георгия», - добавили в Минздраве.
Напомним, ранее было опубликовано открытое письмо в адрес главы федерального Минздрава Михаила Мурашко, главврача новосибирского ФГБУ «Федеральный центр нейрохирургии» Джамиля Рзаева и министра здравоохранения Омской области Александра Мураховского. В обращении идет речь о том, что Георгию Бородянскому необходима срочная операция.