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Омского журналиста Бородянского увезли в больницу из-за ухудшения состояния

Омского журналиста Бородянского увезли в больницу из-за ухудшения состояния

24 декабря 2020, 12:45
Фото: Медиахолдинг1Mi
Собкора «Новой Газеты» Георгия Бородянского увезли в БСМП № 1, откуда он выписался неделю назад. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

По данным омского Минздрава, Георгий Бородянский лежал в БСМП №1 с 11 по 17 декабря, после ряда обследований ему поставили диагноз. Затем журналист покинул больницу, написав добровольный отказ от лечения.

«За истекший период его состояние ухудшилось», - отметили в профильном ведомстве.

К Георгию Бородянскому направили скорую, его снова увезут в БСМП №1. Подчеркивается, что супруга журналиста находится в постоянном контакте с врачами и «ей были пояснены все варианты течения событий».

Также известно, что к процессу выбора тактики лечения привлекут специалистов из федеральных центров. На сегодня намечена телемедицинская консультация.

«Врачи произведут дополнительные исследования, чтобы иметь наиболее полную картину изменений, происходящих в организме пациента. Все дальнейшие действия будут согласованы с семьей Георгия», - добавили в Минздраве.

Напомним, ранее было опубликовано открытое письмо в адрес главы федерального Минздрава Михаила Мурашко, главврача новосибирского ФГБУ «Федеральный центр нейрохирургии» Джамиля Рзаева и министра здравоохранения Омской области Александра Мураховского. В обращении идет речь о том, что Георгию Бородянскому необходима срочная операция.

#Новости#Болезнь#Общество
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