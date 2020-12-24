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Омских водителей предупредили об опасности в дальних поездках

Омских водителей предупредили об опасности в дальних поездках

24 декабря 2020, 13:50
Фото: Медиахолдинг1Mi
ФКУ «Сибуправтодор» обратилось к водителям Омской, Новосибирской, Кемеровской и Томской областей с просьбой быть осторожными в морозную погоду. Автомобилистов попросили тщательно готовиться к многочасовым поездкам или, если есть такая возможность, отложить их.

«Сибуправтодор» ссылается на прогноз Западно-Сибирского УГМС, согласно которому, 25–30 декабря в указанных регионах похолодает до -35…-40 градусов.

«Ежегодно в таких условиях резко возрастает число аварийных остановок на междугородних маршрутах по причинам перемерзания топлива или выхода из строя жизненно важных механизмов автомобиля. Такие ситуации быстро становятся критическими для людей», — отметили в федеральном казенном учреждении.

На федеральных трассах будут дежурить экипажи с теплыми вещами, средствами обогрева и буксировки машин. В Омской области таких бригад будет восемь. Пунктами ремонта и обогрева станут технические базы подрядных организаций.

«Тщательно проверяйте исправность автомобиля и средств связи, имейте при себе запас топлива по сезону, а также горячего чая и тёплых вещей! […] Телефон для экстренных сообщений — 112», — обратились к водителям.

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