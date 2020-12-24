Омские предприниматели построили виселицу у областного Заксобрания

На такой шаг предприниматели решились из-за того, что в городе активно выносят отдельные киоски, которые якобы портят облик города. Вместо них на остановках появляются ТОКи, предпринимателям не дают преимущества при аренде, а продлять договоры власти не спешат. Отметим, что именно сегодня, 24 декабря, в Законодательном собрании Омской области рассматривался вопрос о продлении договоров аренды земли с владельцами нестационарных торговых объектов.