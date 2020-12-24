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Омские предприниматели построили виселицу у областного Заксобрания

Омские предприниматели построили виселицу у областного Заксобрания

24 декабря 2020, 20:09
Фото: "Голос Омска"
Омские предприниматели устроили перформанс у здания областного Заксобрания в центре города — построили виселицу, символизирующую смерть малого бизнеса. Фотографии пугающего арт-объекта появились сегодня, 24 декабря, в местных пабликах и телеграм-каналах.

Манекен и плакаты были размещены в прицепе автомобиля, сами же авторы объекта сидели в личных машинах на протяжении всей акции. Тем не менее, арт-объект, целью которого было привлечение внимания к проблеме малого бизнеса, заинтересовал полицию.

Как стало известно Городу55, авторами манекена стали сразу несколько омских предпринимателей. Его изготовили в одном из гаражей в 16-м Военном городке — его вместе с одним из авторов перформанса сегодня посетили правоохранители.

По данным Города55, одному из предпринимателей грозит уголовное дело по обвинению в экстремизме. В региональном УМВД ситуацию никак не комментируют.

На такой шаг предприниматели решились из-за того, что в городе активно выносят отдельные киоски, которые якобы портят облик города. Вместо них на остановках появляются ТОКи, предпринимателям не дают преимущества при аренде, а продлять договоры власти не спешат. Отметим, что именно сегодня, 24 декабря, в Законодательном собрании Омской области рассматривался вопрос о продлении договоров аренды земли с владельцами нестационарных торговых объектов.

#Новости#Законодательное Собрание Омской области#Город#Омск сегодня
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