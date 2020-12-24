Омич поджег дверь квартиры, в которой находилась его жена

В полицию обратилась омичка, живущая на улице Степанца. Женщина заявила, что муж поджег дверь в семейной квартире. Когда полицейские прибыли на место происшествия, там уже работали пожарные, которых вызвали соседи. Супруга поджигателя стояла на улице вместе с другими эвакуированными жильцами. Она рассказала, что ее супруг выпил и устроил скандал, а затем вышел из квартиры. Мужчина грозился поджечь дверь, но жена не восприняла его слова всерьез. Однако вскоре до женщины донесся запах гари.