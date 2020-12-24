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Омич поджег дверь квартиры, в которой находилась его жена

Омич поджег дверь квартиры, в которой находилась его жена

24 декабря 2020, 17:32
Фото: Омская полиция
На улице Степанца произошел пожар из-за обиженного мужчины, который поджег дверь своей квартиры. Жена в это время находилась внутри. Подробности сообщили в пресс-службе омской полиции.

В полицию обратилась омичка, живущая на улице Степанца. Женщина заявила, что муж поджег дверь в семейной квартире. Когда полицейские прибыли на место происшествия, там уже работали пожарные, которых вызвали соседи. Супруга поджигателя стояла на улице вместе с другими эвакуированными жильцами. Она рассказала, что ее супруг выпил и устроил скандал, а затем вышел из квартиры. Мужчина грозился поджечь дверь, но жена не восприняла его слова всерьез. Однако вскоре до женщины донесся запах гари.

Полицейские задержали любителя злоумышленника, который и не думал покидать место преступления. Пожар повредил лакокрасочное покрытие двери, а также линолеум и внутреннюю отделку коридора. Проводится проверка.

#Новости#Поджог#Происшествия
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