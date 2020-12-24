Михаил Дегтярев: надо приостановить работу регоператора в Хабаровском крае

Как считает Дегтярев, сейчас следует подробно все просчитать, так как итоги конкурса по отбору регоператора были проведены еще в летнее время, когда политическая ситуация в регионе была не самой лучшей. Врио губернатора полагает, что вопрос зонирования территорий для введения новых правил обращения с ТКО нуждается в пересмотре - как и формирование для людей соответствующих тарифов. При этом если не найдут компанию среди частников, то властям придется самим решать вопрос по краевому оператору.