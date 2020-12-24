Михаил Дегтярев: надо приостановить работу регоператора в Хабаровском крае

Во многих регионах увеличили сумму платы за этот вид коммунальной услуги. Рост объяснили проведением реформы обращения с ТКО. Например, в Приморском крае размер тарифа увеличили, а люди жалуются на то, что качество услуг стало хуже, пишет Prokhab.ru.
«Граждан не должно тревожить, что рост тарифа имеет место вследствие того, что мы не можем проверить УК, произвести оценку стоимости транспортировок, ввести контроль над полигонами. Но рост платежей за коммунальные услуги мы допускать не должны. Следует приостановить работу регоператора по первой зоне и осуществить детальный анализ, в частности тарифа. Лучше сделать чуть попозже, но хорошо», - пояснил Дегтярев.
Ранее полпред президента Юрий Трутнев отрицательно высказался о «мусорной реформе». Он полагает, что она способна решить проблемы крупных городов, но не Дальневосточного региона.
Сейчас в Хабаровском крае регоператор функционирует только для определенной территории, так называемой зоны деятельности № 1, то есть краевого центра и района имени Лазо. Сумма единого тарифа на его услуги, введенного с 1 декабря текущего года, немногим более четырех рублей за квадратный метр в многоквартирных жилых зданиях и пять рублей – в частном секторе.
По иным территориальным зонам до сего времени не получилось найти предприятия, которые были бы готовы оказать данные услуги.
Как считает Дегтярев, сейчас следует подробно все просчитать, так как итоги конкурса по отбору регоператора были проведены еще в летнее время, когда политическая ситуация в регионе была не самой лучшей. Врио губернатора полагает, что вопрос зонирования территорий для введения новых правил обращения с ТКО нуждается в пересмотре - как и формирование для людей соответствующих тарифов. При этом если не найдут компанию среди частников, то властям придется самим решать вопрос по краевому оператору.