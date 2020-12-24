Инвестор вложит 55 миллионов в переделку омского стадиона «Сатурн»

На месте стадиона появится воздухоопорная двухслойная конструкция, внутри которой, в частности, расположатся трибуна для болельщиков, два футбольных и три теннисных корта. Также здесь будет клубное помещение с залом групповых программ, административным блоком, раздевалками и др.