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Инвестор вложит 55 миллионов в переделку омского стадиона «Сатурн»

Инвестор вложит 55 миллионов в переделку омского стадиона «Сатурн»

24 декабря 2020, 15:59
Фото: мэрии Омска
На территории стадиона «Сатурн» появится круглогодичный спорткомплекс общей площадью 4500 квадратных метров. Об этом рассказал на пресс-конференции директор департамента по делам молодежи, физической культуры и спорта мэрии Константин Мельников.

Глава профильного ведомства рассказал о том, что нашелся инвестор на реконструкцию стадиона «Сатурн» — ООО «АТ-ПРОФИ». Общая сумма инвестиций составит 55 млн рублей.

На месте стадиона появится воздухоопорная двухслойная конструкция, внутри которой, в частности, расположатся трибуна для болельщиков, два футбольных и три теннисных корта. Также здесь будет клубное помещение с залом групповых программ, административным блоком, раздевалками и др.

Прилегающую территорию благоустроят, здесь оборудуют детскую игровую площадку и парковку. Отмечается, что в новом комплексе смогут бесплатно заниматься воспитанники городских спортивных школ.

Всего, по словам Константина Мельникова, в 2020 году отремонтировали 19 спортивных и 33 хоккейных площадок. В 2021 году работы будут проводиться на 18 спортивных и 27 хоккейных площадках.

#Новости#Спорт#Общество
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