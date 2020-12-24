Инвестор вложит 55 миллионов в переделку омского стадиона «Сатурн»

Глава профильного ведомства рассказал о том, что нашелся инвестор на реконструкцию стадиона «Сатурн» — ООО «АТ-ПРОФИ». Общая сумма инвестиций составит 55 млн рублей.
На месте стадиона появится воздухоопорная двухслойная конструкция, внутри которой, в частности, расположатся трибуна для болельщиков, два футбольных и три теннисных корта. Также здесь будет клубное помещение с залом групповых программ, административным блоком, раздевалками и др.
Прилегающую территорию благоустроят, здесь оборудуют детскую игровую площадку и парковку. Отмечается, что в новом комплексе смогут бесплатно заниматься воспитанники городских спортивных школ.
Всего, по словам Константина Мельникова, в 2020 году отремонтировали 19 спортивных и 33 хоккейных площадок. В 2021 году работы будут проводиться на 18 спортивных и 27 хоккейных площадках.