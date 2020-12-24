Депутаты утвердили бюджет Омской области на 2021 год

Сегодня на заседании Законодательного собрания депутаты приняли в окончательном чтении бюджет Омской области на 2021 и плановый период 2022 и 2023 годов.
Бюджет сформирован без дефицита. Доходная часть утвержденного документа составила 96.3 млрд рублей. В точно таком же объеме и расходная часть.
Во втором чтении депутаты рассмотрели 17 поправок, из них 10 были предложены губернатором. Наиболее значимые из них две. Они касаются перераспределения 2.14 млрд рублей на строительство школ в райцентрах Черлак, Горьковское, в Омске (на Завертяева и Космическом проспекте, в микрорайоне «Ясная поляна»), а также ряда детских садов в Омске.
Депутаты поддержали только поправки, внесенные на рассмотрение главой региона. В окончательном чтении за бюджет проголосовали 29 депутатов, против — шесть.