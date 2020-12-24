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Депутаты утвердили бюджет Омской области на 2021 год

Депутаты утвердили бюджет Омской области на 2021 год

24 декабря 2020, 12:24
Фото: "Город55"
Парламентарии перераспределили 2.14 млрд рублей на финансирование строительства социальных объектов — школ и детских садов.

Сегодня на заседании Законодательного собрания депутаты приняли в окончательном чтении бюджет Омской области на 2021 и плановый период 2022 и 2023 годов.

Бюджет сформирован без дефицита. Доходная часть утвержденного документа составила 96.3 млрд рублей. В точно таком же объеме и расходная часть.

Во втором чтении депутаты рассмотрели 17 поправок, из них 10 были предложены губернатором. Наиболее значимые из них две. Они касаются перераспределения 2.14 млрд рублей на строительство школ в райцентрах Черлак, Горьковское, в Омске (на Завертяева и Космическом проспекте, в микрорайоне «Ясная поляна»), а также ряда детских садов в Омске.

Депутаты поддержали только поправки, внесенные на рассмотрение главой региона. В окончательном чтении за бюджет проголосовали 29 депутатов, против — шесть.

#Новости#Омская область#Бюджет Омской области#Законодательное Собрание Омской области#Экономика
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