Депутаты утвердили бюджет Омской области на 2021 год

Во втором чтении депутаты рассмотрели 17 поправок, из них 10 были предложены губернатором. Наиболее значимые из них две. Они касаются перераспределения 2.14 млрд рублей на строительство школ в райцентрах Черлак, Горьковское, в Омске (на Завертяева и Космическом проспекте, в микрорайоне «Ясная поляна»), а также ряда детских садов в Омске.